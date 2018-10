„Užpuolikas šalia Machpelos (Patriarchų) olos pamėgino peiliu smogti kariui ir nesunkiai jį sužeidė. Karys ir kitos įvykio vietoje buvusios pajėgos reagavo paleisdami ugnį“, – rašoma Izraelio armijos išplatintame pranešime. Kariškiai patvirtino, kad užpuolikas – palestinietis – buvo nušautas, tačiau nepateikė daugiau jokių detalių apie jo tapatybę. Virtinė kruvinų incidentų šį mėnesį smarkiai padidino įtampą okupuotame Vakarų Krante. Spalio 15-ąją Vakaro Kranto šiaurėje buvo nušautas Izraelio karį peiliu sužeidęs palestinietis. Kiek anksčiau šį mėnesį Vakarų Kranto pramoninėje zonoje palestinietis nušovė du žydus ir dar vieną sužeidė. Izraelio pajėgos tebeieško įtariamojo. Panašaus pobūdžio palestiniečių išpuolių banga prasidėjo 2015 metais. Tokių atakų pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau būgštaujama, kad gali kilti nauja banga.

