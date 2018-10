Jo pareiškime sakoma, kad šalia žydų nausėdijos Arjelio kariškį mėginęs užpulti vyras buvo pašautas ir mirė. Išsamesnės informacijos apie užpuoliko tapatybę kol kas nebuvo paskelbta. Dėl šį mėnesį įvykusios virtinės mirtinų incidentų Vakarų Krante pastebimai padidėjo įtampa. Spalio 7-ąją kitoje Vakarų Kranto gyvenvietėje vienas palestinietis nušovė du izraeliečius ir dar vieną sužeidė. Izraelio pajėgos tebeieško įtariamojo. Penktadienį netoli Vakarų Kranto šiaurinėje dalyje esančio Nabluso žuvo viena palestinietė, kurios automobilį akmenimis apmetė izraeliečiai nausėdijos gyventojai, pranešė palestiniečių šaltiniai. Izraelio policija patvirtino to incidento faktą, bet nepaskelbė, kas svaidė akmenis. Susiję straipsniai: Vakarų Krante palestinietis peiliu sužeidė Izraelio karį Banga prieš izraeliečius nukreiptų atakų, už kurias dažniausiai buvo atsakingi vieni veikę palestiniečiai, užklupo žydų valstybės okupuotą teritoriją 2015-aisiais. Nuo to laiko išpuolių sumažėjo, bet analitikai perspėja apie naują potencialų protrūkį.

