Palestiniečių oficialioji žiniasklaida nurodė, kad 27 metų Omaras Awwadas buvo nušautas izraeliečių pajėgų netoli Hebrono miesto. Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino, kad vyras mirė atvežtas į ligoninę. Izraelio policija nurodė, kad į vyrą buvo šauta, kai jo vairuojamas automobilis „važiavo į pasienio policininkus“ viename patikros poste.

