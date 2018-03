Pasak pareigūnų, šiuo metu neturima duomenų, kad sraigtasparnis „Pave Hawk“ galėjo būti numuštas. Šis JAV oro pajėgų sraigtasparnis buvo naudojamas paieškos ir gelbėjimo operacijoms kovos veiksmų zonose. „Pave Hawk“ sudužo ketvirtadienio popietę netoli Kaimo miesto Anbaro provincijoje. Pareigūnai nurodė, kad į nelaimės vietą buvo pasiųsti gelbėtojai, tačiau daugiau jokių detalių nepateikė.

