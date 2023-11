Po pietinę pakrantę ir Normandijos salas ketvirtadienį plovusių liūčių ir 160 kilometrų per valandą siekusių vėjo gūsių, pasirodė beveik 90 perspėjimų dėl potvynių, apie galimų potvynių grėsmę pranešta dar daugiau nei 235 vietovių.

Atrodo, kad penktadienį šio ekstremalaus meteorologinio reiškinio sukeltos liūtys bei stiprūs vėjo gūsiai pasieks ir Škotiją bei šiaurės Anglijos dalis.

Be elektros liko beveik 150 000 namų, ketvirtadienį iki 16:00 val. elektros tiekimas vis dar nebuvo atnaujintas maždaug 11 300 objektų.

Energijos tinklų asociacija (ENA) pranešė, kad elektros tiekimas atnaujintas maždaug 135 700 vartotojų.



Atstovo teigimu, „Tinklų operatoriams bendromis pastangomis pavyko labai sunkiomis sąlygomis atnaujinti elektros tiekimą 92 proc. dėl audros be elektros likusių vartotojų.

Nors sąlygos vis dar yra sunkios ir prognozuojama, kad stiprus vėjas nerims iki pat vakaro, mūsų komandos iš visos šalies toliau dirba, kad ten, kur saugu, vartotojams būtų atnaujintas elektros tiekimas.“

Rytų Škotijoje Meteorologijos biuras paskelbė geltonos spalvos perspėjimą dėl oro sąlygų – regione kyla pavojus dėl sudėtingų vairavimo sąlygų, potvynių ir vėluojančio ar sutrikusio traukinių ir autobusų eismo, be to, yra nedidelė tikimybė, kad, vandeniui pasiekus aukštą lygį, gali staiga išsilieti upės.

JK potvynių ministrė Rebecca Pow kalbėjo, kad visoje JK vis dar yra galimų potvynių rizika, kadangi vandens lygis upėse yra aukštas, pakrantes skalauja didelės bangos, o dirvožemis yra prisisunkęs vandens.

Džersio saloje vis dar uždarytos visos mokyklos, salos gyventojams penktadienį patariama likti namie. Gernsio ir Oldernio mokyklos veikia įprastu režimu, tačiau nuo vandens smarkiai nukentėjęs tęstinių mokslų koledžas lieka uždarytas.

Gernsio gyventojų nebeprašoma likti namuose, tačiau dėl kelių būklės jiems nurodyta imtis papildomų atsargos priemonių kelionių metu.

Sent Ostelo pradžios mokykla pietvakarinėje Kornvalio grafystėje penktadienį bus uždaryta dėl ją užliejusio potvynio – mokyklos teigimu, reikia laiko „išdžiovinti ir išvalyti pastatą, kad vaikai galėtų saugiai į jį sugrįžti“.

Audrai apgadinus gyvenamuosius namus Džersyje, jų gyventojams teko ieškoti prieglobsčio viešbutyje, o viena moteris teigė, kad jos langus išmušė „didesni nei golfo kamuoliukas“ krušos gabalai.

Meteorologijos biuro teigimu, Normandijos salos išgyveno „supercėlę“, kurios metu nuolat žaibavo, iš dangaus krito dideli krušos gabalai ir kilo viesulo rizika.

Meteorologijos biuro meteorologas Aidanas McGivernas sakė: „Reikia tikėtis, kad blogiausia jau praeity ir audra traukiasi.

„Ciaran“ juda į Šiaurės jūrą. Ji silpsta, tačiau į daugelį regionų vis dar atneša gūsingą vėją.“

Lietus penktadienį tęsis Škotijos šiaurės rytuose ir kai kuriuose Peninų regionuose, tačiau toliau į pietus vaizdas bus gerokai ramesnis nei tas, kurį matėme ketvirtadienį, paaiškino A. McGivernas.

Savaitgalį šiaurės vakaruose ir Škotijos šiaurės rytuose prognozuojamos liūtys.

Pietrytinėje Anglijoje, įskaitant Portsmutą ir Braitoną, šeštadienio popietę ir vakarą galios geltonos spalvos Meteorologijos biuro perspėjimas – numatoma, kad dėl smarkaus lietaus ir gūsingo vėjo gali sutrikti eismas ir kilti potvynių pavojus.

Pietų Anglijoje didelio skaičiaus skambučių sulaukusi tarnyba AA pranešė, kad šiandien jai teko „išgelbėti jau 84 potvynio apsemtus vartotojus, nuo oro sąlygų nukentėjo dar tūkstančiai“.

Džersio oro uostas šiuo metu neaptarnauja komercinių skrydžių, o Džersio uostų tarnyba pranešė, kad jos inžinieriai nustatė didžiulę infrastruktūrai ir įrangai padarytą žalą, be to, dėl audros sutriko sistemų veikla.

Oro uostą atidaryti planuojama penktadienį 14:00 val. Tuo tarpu jis vis dar naudojamas avarinių nusileidimų tikslais ir ligoniams pervežti.

Dorseto ugniagesiai pramogų parke „Freshwater“ Burton Bradstoko miestelyje netoli Bredporto iš 198 namelio tipo priekabų evakavo 70 žmonių. Kai kurie iš jų į sausumą buvo gabenami valtimis.

Mažiausiai 10 žmonių žuvo per Vakarų Europoje siaučiančią audrą „Ciaran“, kurios metu fiksuojamas rekordinis iki 200 kilometrų per valandą siekiantis vėjo greitis ir dėl kurios sutriko eismas, teko uždaryti uostus ir atšaukti skrydžius.

Italijos valdžia penktadienį pranešė, kad trys žmonės žuvo Toskanoje, kur iškrito rekordinis lietaus kiekis, regione paskelbta kritinė padėtis.

Toskanos gubernatorius Eugenio Giani sakė, kad tarp trijų žuvusių yra 85 m. senolis, rastas paskendęs savo namuose.

„Tai, kas šiąnakt dėjosi Toskanoje, turi savo pavadinimą – tai klimato kaita,“ – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė jis.

Florencijos meras nurodė, kad padėtis mieste „yra kritiška“.

Nel frattempo #alluvione in #Toscana e non solo. Qua a Milano sta piovendo incessantemente e non so cosa aspettarmi fra un po' per uscire e andare al lavoro... Certo, non è una novità: 1966 era il 4 novembre e Firenze si ricorda benissimo, quindi corsi e ricorsi... pic.twitter.com/QDYAWFYBQc