Vakarai turi planą prieš Rusiją: ruošiasi atimti svarbų ginklą

Leidinys pažymi, kad tai retas atvejis tarptautinės diplomatijos sferoje. Pirmą ir paskutinį kartą tokia galimybė buvo panaudota Šaltojo karo metais.

Pastaruoju metu JT Saugumo Tarybai sprendžiant Sirijos klausimus, susijusius su cheminio ginklo panaudojimo tyrimais, Rusija savo veto teise pasinaudojo 11 kartų.

Taigi diplomatai yra pasiryžę apeiti Rusijos veto. 1950 metais JT Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją „Vienybė už taiką“. Ji numato, kad pritarus devyniems iš penkiolikos JT Saugumo Tarybos narių, balsavimas vienu ar kitu klausimu gali būti perduotas Generalinei Asamblėjai.

Žiniasklaidos teigimu, dėl Sirijos susidariusi aklavietė praėjusį savaitgalį buvo analizuojama per kasmetinį uždarą Saugumo Tarybos ambasadorių susitikimą Švedijoje. Manoma, kad šios diskusijos tęsis ir per kitus šios savaitės susitikimus.

Šiuo metu Sirijoje dirba Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) inspektoriai, tiriantys pranešimus, kad Vakarų Gutos Dumos mieste galėjo būti panaudotas cheminis ginklas. Tačiau „nepaisant to, ką jie nustatys, ši organizacija neturi įgaliojimų įvardyti už šią ataką atsakingus asmenis“, pažymi žurnalistai.

Buvęs JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir Rusijos visuomeninės tarybos tarptautiniam bendradarbiavimui ir diplomatijai pirmininkas Sergejus Odžonikidzė savo ruožtu teigė, kad Vakarų šalys negali apeiti Rusijos veto.

„JT įstatai surašyti taip, kad veto niekada nebūtų galima apeiti. Tai labai sudėtingas klausimas. Jeigu jie įrodys, kad tai nėra JT Saugumo Tarybos kompetencija, tuomet pavyks. Kitu atveju – ne. Žiūrėsime, kaip plėtosis situacija“, - sakė jis „RIA Novosti“.

Virtinė organizacijų skelbė, kad balandžio 7 dieną Dumoje buvo panaudotas cheminis ginklas, pražudęs dešimtis taikių gyventojų.

Žurnalistų ekspertinė grupė „Bellingcat“, išanalizavusi vaizdo medžiagą iš Sirijos, padarė išvadą, kad „labai tikėtina“, jog Sirijoje buvo panaudotas cheminis ginklas. Specialistai spėjo, kad ant vieno gyvenamojo namo šiame mieste buvo numestas dujų balionas su chloru.

Balandžio 14 dieną, atsakydamos į cheminio ginklo ataką, kurią Dumos mieste surengė Sirijos vyriausybė, Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija paleido raketas į Sirijos cheminio ginklo gamybos ir saugojimo objektus. Rusija šiuos Vakarų veiksmus pavadino agresijos aktu ir „JT įstatų bei tarptautinės teisės normų ir principų pažeidimu“.

Rusijos užsienio reikalų ministerija buvo nepatenkinta, kad OPCW ekspertai į Dumą atvyko tik po 11 dienų nuo Damasko prašymo. „Tokį delsimą tokioje rezonansinėje situacijoje, kad ir kuo jis būtų motyvuojamas, laikome nepriimtinu. Juk OPCW personalo saugumą garantavo ne tik Sirijos vyriausybė, bet ir Rusijos karinio kontingento Sirijoje vadovybė“, - teigė Užsienio reikalų ministerijos oficiali atstovė Marija Zacharova.