„Tai išties efektyvus ginklas. Tai itin tikslus ginklas, užtikrinantis pataikymą chirurgo tikslumu. Realiai, kiek mums žinoma, Vakarai kol kas neturi tokių atsakomųjų priemonių,“ – per Rusijos valstybinės televizijos „Zvezda“ laidą pareiškė V. Kašinas. Pasak konstruktoriaus, „Iskander-M“ gali pralaužti priešo priešraketinės gynybos sistemą. Kaip tai daroma, jis nepatikslino. „Mašinų konstravimo biuro“ („Konstruktorskojė biuro mašinostrojenija“) skyriaus, atsakingo už „Iskander-M“ kūrimą, viršininko pavaduotojas Valerijus Drobinoga sakė, kad šis kompleksas, be kita ko, yra aprūpintas viršgarsinėmis raketomis. „Ši raketa šešis kartus viršija garso greitį. Raketai – tai labai daug. Valdoma visoje trajektorijoje,“ – pažymėjo jis. Vienos iš sistemomis „Iskander-M“ ginkluotų raketų brigadų vadas, kurio pavardė neskelbiama, teigė, kad, esant reikalui, raketomis „Iskander-M“ gali būti suduotas masinis raketinis smūgis priešo priešraketinės gynybos sistemos elementams. „Jei bus duotas nurodymas pataikyti į priešraketinės gynybos sistemą, visais paleidimo įrenginiais bus suduotas masinis raketinis smūgis. Labai abejoju, ar jie galės sustabdyti vieną-dvi (raketas), nes raketos trajektorija nėra apibrėžiama; ji pati ją sugalvoja. Kalbėjomės su kūrėjais, jie nežino, kaip ji gali skristi,“ – sakė karininkas. Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto vadovas Vladimiras Šamanovas pareiškė, kad kompleksų „Iskander“ dislokavimas Karaliaučiaus srityje – atsakas į karinių objektų dislokavimą kaimyninėse šalyse. Paklaustas, ar šios šalims reikia bijoti „Iskander“ dislokavimo, jis atsakė: „Joms reikia visko bijoti, nes užsienio infrastruktūros dislokavimas automatiškai patenka į taikinių, kuriuos reikia sunaikinti pirmiausia, sąrašą.“ Anot V. Šamanovo, Rusija yra ne kartą pareiškusi, kad tinkamai reaguos į grėsmes, kylančias iš kitų valstybių. Apie mažo nuotolio raketų „Iskander“ dislokavimą Karaliaučiaus krašte pirmadienį pranešė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Pasak R. Karoblio, anksčiau Rusija šių raketų kompleksų atveždavo pratyboms, tačiau „šį kartą situacija yra kita – tai yra nuolatinis dislokavimas, turint visą tam reikalingą infrastruktūrą“. Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto vadovas V. Šamanovas vėliau patvirtino, kad šio tipo raketų tikrai dislokuota vakariniame eksklave. Pasak jo, tai yra atsakas į NATO karinių pajėgumų stiprinimą su Rusija besiribojančiose valstybėse. Sausio 31 dieną Rusijos gynybos ministerija buvo pranešusi, kad Kaliningrado srityje sukurta infrastruktūra „Iskander“ dislokavimui. Buvo skelbta, kad šiais kompleksais ketinama apginkluoti 152-ąją gvardijos raketų brigadą, kuri bazuojasi Įsrutyje (Černiachovske). Pasak Vakarų ekspertų, branduolinį užtaisą galinčios nešti „Iskander“ raketos yra skirtos tiksliai naikinti taikinius, esančius už 50–500 kilometrų. Taigi, Kaliningrado srityje laikomi kompleksai potencialiai galėtų smogti taikiniams kaimyninėse valstybėse, NATO narėse – Baltijos šalyse ir Lenkijoje, taip pat pietų Švedijoje. Komplekse „Iskander-M“ yra dviejų tipų raketos – sparnuotosios ir balistinės. Šis kompleksas yra skirtas smogti priešo reaktyvinėms salvinės ugnies sistemoms, priešraketinės ir oro gynybos priemonėms, lėktuvams ir sraigtasparniams aerodromuose bei vadavietėms ir infrastruktūros objektams. „Mašinų konstravimo biuro“ generalinis konstruktorius V. Kašinas žurnalistams sakė, jog kompleksas „Iskander-M“ turi mažiausiai septynių, „o galbūt ir daugiau“ tipų raketų.











