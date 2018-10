Per avariją retai apgyventoje vietovėje už 29 km į vakarus nuo Šajeno miesto nuo bėgių nulėkė daugiau kaip 50 vagonų. Laramio apygardos šerifo biuro leitenantas Donas Hollingsheadas (Donas Holingshedas) sakė, kad pranešimas apie nelaimę buvo gautas ketvirtadienį apie 19 val. 45 min. vietos (penktadienį 4 val. 45 min. Lietuvos) laiku. „Union Pacific“ atstovė Raquel Espinoza (Rakel Espinosa) penktadienį sakė, kad nuo bėgių nuvirto iš viso 56 vagonai, bet jokių pavojingų medžiagų į aplinką nepasklido. Pasak R. Espinoza, abu sąstatai, gabenę mišrius krovinius, važiavo rytų kryptimi, bet vienas jų sustojo. Susiję straipsniai: Trumpas, nepateikdamas įrodymų, protestuotojas prieš Kavanaugh nominaciją išvadino parsidavėlėmis, kurias finansavo Sorosas Ataskaita: Kinija vagia JAV paslaptis įrengdama elektronikoje mažyčius lustus Atstovė pridūrė, kad jokie kiti traukinių įgulų nariai nebuvo sužeisti. Pasak jos, sustojusio traukinio įgula paliko savo lokomotyvą prieš susidūrimą. Įvykį tiria Nacionalinė transporto saugumo valdyba.

