Horrific videos emerging from #tuerkiye of the devastating earthquake building crumbles down in mere seconds #Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/485DYrHIKN — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 6, 2023

pray for Turkey 🇹🇷 🙏 pic.twitter.com/Z4Kum6q4VF — Eva Chelsea (@bigevachelsea) February 6, 2023



Prašo NATO pagalbos

Turkija oficialiai paprašė NATO sąjungininkių pagalbos dorotis su galingų žemės drebėjimų padariniais.

NATO paskelbtame Turkijos prašyme, be kitų dalykų, vardijamos greitosios medicinos pagalbos komandos ir įranga, įvairūs paieškos ir gelbėjimo padaliniai, taip pat „ekstremalioms oro sąlygoms visiškai įrengtos lauko ligoninės“.

Catastrophic consequences of the earthquake in Turkey, roads destroyed, cars stuck in cracks. pic.twitter.com/M9UFBxTW5N — ConstanZe 🕊 (@Constanze2022) February 6, 2023



Dokumente taip pat teigiama, kad Moldova, kuri nėra NATO narė, pasiūlė paieškos ir gelbėjimo komandą, kuriai reikia padėti pasiekti nukentėjusią zoną.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį pareiškė solidarumą ir paskelbė paramą Aljanso narei Turkijai.

„Visiškai solidarūs su mūsų sąjungininke Turkija po šio baisaus žemės drebėjimo“, – tviteryje parašė J. Stoltenbergas.

„NATO sąjungininkės mobilizuoja paramą“, – parašė jis ir pridūrė, kad palaiko ryšius su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu ir užsienio reikalų ministru Mevlutu Cavusoglu.

NATO atsaką į žemės drebėjimus koordinuoja Aljanso reagavimo į nelaimes koordinavimo centras.

Daug šalių siūlo savo pagalbą

Sirijos ir Turkijos pasienyje įvykusio galingo žemės drebėjimo aukų skaičius jau išaugo iki daugiau nei 2 300 žmonių.

Turkijos pagalbos tarnybos pranešė, kad per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 1 498 žmonės, o kaimyninėje Sirijoje patvirtinta dar 810 žmonių žūtis, tad iš viso žuvusiųjų jau yra 2 308.

Ramis Abdel Rahmanas, Sirijos žmogaus teisių stebėsenos centro, kuris fiksuoja smurtą Sirijoje nuo 2011 metų, vadovas, sakė agentūrai dpa: „Režimo kontroliuojamose teritorijose aukų yra labai daug, o gelbėtojų komandos yra per mažos, kad galėtų patenkinti poreikius po šios katastrofos“.

Sirijos prezidentas Bašaras al Asadas pirmininkavo neeiliniam ministrų kabineto posėdžiui, kuriame buvo aptarta žala ir būtinos procedūros.

Daug šalių pasiūlė savo pagalbą. Į Turkiją vyksta gelbėtojų komandos iš Nyderlandų ir Rumunijos, pirmadienį tviteryje parašė už krizių valdymą atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Lenarčičius. Gelbėtojų komandų dislokavimą koordinuoja Briuselyje esantis ES reagavimo į ekstremalias situacijas koordinavimo centras.

„Graikija padės nedelsdama“, – sakė Graikijos vyriausybės vadovas Kyriakosas Mitsotakis, siūlydamas pagalbą Ankarai, nepaisant įtampos tarp jo šalies ir Turkijos.

Italijos civilinė gynyba taip pat pasiūlė savo pagalbą, pirmadienio rytą pranešė vyriausybė Romoje.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį išreiškė solidarumą ir paskelbė paramą aljanso narei Turkijai. Solidarumo ir užuojautos žinutes paskelbė ir aukšti ES pareigūnai – EK pirmininkė Ursula von der Leyen, ES užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis, Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock tviteryje paskelbė, kad jų šalis pasirengusi siųsti pagalbą.

Net ir kariaujanti Ukraina pirmadienį pareiškė esanti pasirengusi siųsti gelbėtojus į Turkiją.

„Ukraina yra pasirengusi nusiųsti didelę gelbėtojų grupę į Turkiją padėti reaguoti į krizę. Glaudžiai bendradarbiaujame su Turkijos puse, kad suderintume jų siuntimą“, – tviteryje pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas išsiuntė žinutes Sirijos prezidentui B. al Assadui ir Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui, pareikšdamas Rusijos užuojautą ir siūlydamas pagalbą.

„Tikimės, kad visi sužeistieji greitai pasveiks, ir esame pasirengę suteikti pagalbą, kurios reikia šios stichinės nelaimės padariniams įveikti“, – sakė V. Putinas B. al Assadui.

Lenkija siunčia į Turkiją paieškos ir gelbėjimo grupę, kurią sudaro 76 ugniagesiai gelbėtojai ir aštuoni gelbėjimo šunys, pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariuszas Kaminskis.

Iranas yra pasirengęs suteikti „neatidėliotiną pagalbą šioms dviem draugiškoms tautoms“, – sakė Irano prezidentas Ebrahimas Raisis ir pareiškė užuojautą dėl „skaudaus incidento“.

Pagalbą pasirengusios siųsti ir kitos šalys – Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Čekija ir Šveicarija.