Vaizdo įrašuose – gluminančios akimirkos po Kabulo perėmimo

Filmuotoje medžiagoje užfiksuoti Talibano žmonės, besivažinėjantys elektrinėmis mašinėlėmis viename iš šalies atrakcionų parkų, tačiau net ir tokiomis akimirkomis nesiskiriantys su ginklais.

Skelbiama, kad tokie vaizdai greičiausiai buvo filmuoti praėjus dienai po to, kai Talibanas į savo rankas perėmė Afganistano sostinės Kabulo kontrolę.

„Talibanas smaginasi elektrinėse mašinėlėse. Manau, kad tai pati siurrealiausia konflikto Afganistane ir Kabulo perėmimo iliustracija“, – komentuojama tviteryje.

Kitame vaizdo įraše įamžinti karuselėje ant arkliukų besisukantys talibai. Šie vaizdo įrašai kaip diena ir naktis skiriasi nuo siaubingos būsenos, kurią šiuo metu išgyvena vietos gyventojų šeimos, besibaiminančios Talibano represijų, rašo nzherald.co.nz.

Tviteryje plinta ir dar daugiau vaizdo įrašų. Vienu jų pasidalijo laisvai samdomas žurnalistas Asaadas Hanna. Vaizdo medžiagoje užfiksuoti ant batuto pramogaujantys Talibano kovotojai.

Kitame įraše matomi kovotojai, besinaudojantys prezidento rūmų sporto sale.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35