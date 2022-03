Vaizdo įraše – Zelenskio susitikimas su Lenkijos, Čekijos ir Slovėnijos premjerais

Lenkijos, Čekijos ir Slovėnijos premjerai antradienį traukiniu atvažiavo į Kyjivą ir tapo pirmaisiais užsienio lyderiais, apsilankiusiais Ukrainos sostinėje nuo Rusijos invazijos į šią šalį pradžios praeitą mėnesį.

„Turime sustabdyti šią rytuose besivystančią tragediją kiek įmanoma greičiau“, – sakoma Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio „Facebook žinutėje, kuria buvo paskelbta apie jų atvykimą.

Europos Sąjunga „vieningai palaiko“ Ukrainą, pridūrė jis.

Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis per „Twitter“ patvirtino kolegų atvykimą ir pasveikino „tikrų Ukrainos draugų drąsą“.

M. Morawieckis, Čekijos premjeras Petras Fiala ir Slovėnijos vyriausybės vadovas Janezas Janša vieši kaip Europos Sąjungos „atstovai“, sakoma anksčiau paskelbtame Lenkijos vyriausybės pranešime.

#Ukraine In Kyiv, President @ZelenskyyUa met with the prime ministers of Poland, Czechia and Slovenia. This is an important gesture of solidarity and support from foreign leaders pic.twitter.com/H9Rzuv9TM3