Vieno iš džiūgaujančios auditorijos narių nufilmuotas vaizdo klipas galimai atskleidžia daugiau informacijos apie Baltarusijos lyderio sveikatą, nes jo metinę spaudos konferenciją filmavusios oficialios kameros šio epizodo nebeužfiksavo. Nėra žinoma, kodėl Baltarusijos diktatorius atrodė negaluojąs.

Videomedžiaga tviteryje pasidalijo Baltarusijos opozicijos žurnalistas Tadeuszas Giczanas ir parašė tokį komentarą: „Tik pažiūrėkite, kaip vakar po spaudos konferencijos atrodė Lukašenka.“

Vaizdo įrašas netrukus sulaukė kitų internautų nuomonių. Anot vieno jų, A. Lukašenka „primena Jelciną“ (buvęs Rusijos Federacijos prezidentas viešumoje dažnai pasirodydavo neblaivus).

Kitas naudotojas parašė: „Man panašu į dėl amžinės degeneracijos apatinėje stuburo dalyje užspaustą kojos nervą, bet tai tik spėjimas.“

Trečias pašmaikštavo: „Kai tavo koja užmiega po aštuonių valandų sėdėjimo!“

Delfi primena, kad pirmadienį A. Lukašenka surengė spaudos konferenciją, kuri truko daugiau nei 8 valandas. Per renginį A. Lukašenka sulaukė pagyrų iš valdžiai lojalių žurnalistų, o kritiškų klausimų apie represijas sulaukęs autoritarinis vadovas viešai žemino užsienio žiniasklaidos atstovus.

Look at Lukashenko’s condition while he was leaving his yesterday’s press-conference pic.twitter.com/ZiV5PN6x27