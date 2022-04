Vaizdo įraše – sausumos minas nuspiriantys Ukrainos kariai

Ir tai dar kartą įrodo internete sparčiai plintantis vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Ukrainos kariai tarsi niekur nieko nuo kelio spardo sausumos minas, skelbia „Sky News“.

Ukrainian soldiers remove AT mines from a road, pictured earlier with a car maneuvering through. pic.twitter.com/BTVh5VN5Vv

Vaizdo įrašas, kaip spėjama, filmuotas netoliese Borodjankos Kyjivo regione. Prieš tai buvo skelbtas įrašas, kaip automobilis stengiasi kelyje išvengti, kaip įtariama, tų pačių minų.

„Telegram“ kanaluose gyventojai įspėjami: patiems spardyti minas – itin pavojinga.

This is how drivers are now bypassing the mined road by Russians near Borodyanka#StandWithUkraine pic.twitter.com/0lbpvNHagB