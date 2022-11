Vaizdo įraše – Putino ir Lukašenkos reakcija į Pašiniano akibrokštą

Lapkričio 23 d. Jerevane įvyko Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) viršūnių susitikimas, į kurį atvyko ir Vladimiras Putinas bei Aliaksandras Lukašenka. Prieš Rusijos ir Baltarusijos prezidentų vizitą Armėnijoje įvyko prieš Rusijos veiksmus nusiteikusių piliečių demonstracijų.

Lapkričio 24 d. internete buvo paviešintas vaizdo įrašas iš Jerevano, kuriame N. Pašinianas priima sprendimą baigti posėdį nepasirašęs KSSO dokumento.

Nikol Pashinyan refused to sign a declaration following the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit.