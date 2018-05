Puerto Riko oro nacionalinės gvardijos lėktuvas „Lockheed C-130 Hercules“ sudužo apie 11 val. 30 min. vietos (18 val. 30 min. Lietuvos) laiku netoli netoli Savanos oro uosto Džordžijoje.

Katastrofos vaizdo įraše matyti, kaip orlaivis krinta ir plyksteli ugnies kamuolys.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv— Scott Cohen (@scottoftroy) May 2, 2018