Vaizdo įraše – itin vertingo rusų objekto sunaikinimas

Apie tai pranešama Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos „Twitter“ paskyroje. Pateikta informacija paremta žvalgybos perduotais duomenimis.

Pavyzdžiui, kovo 23 d. Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos paviešino vaizdo įrašą, kuriame nufilmuotas „Zoopark-1M“ radiolokacinės stoties likvidavimas Donecko srityje.

Žvalgybos informacijoje nurodoma, kad kontrbaterinių radarų eksploatavimą ir remontą abidvi pusės laiko prioritetine užduotimi, bet Rusijai veikiausiai teks susidurti su sunkumais, nulemtais dėl sankcijų nutrūkusio pažangių technologijų pagrindu veikiančios elektronikos tiekimo.

„Abiejų šalių pastangos neutralizuoti priešininko kontrbaterinius radarus yra nuolatinis susirėmimų elementas. Šių sistemų nėra daug, tačiau jos gerokai didina karinių veiksmų efektyvumą. Jos leidžia greitai nustatyti ir apšaudyti priešo artilerijos pozicijas. Tačiau dėl aktyvaus elektromagnetinio lauko sistemos yra nesunkiai aptinkamos, o tada – likviduojamos. Rusija neteko ne mažiau kaip šešių „Zoopark-1M“ stočių ir tikėtina, kad Ukrainoje turi labai ribotą šių sistemų kiekį“, – rašoma pranešime.

Video of a Russian Zoopark-1M 1L261 counter battery radar targeted by artillery (likely an Excalibur round) after being located by Ukrainian SSO. https://t.co/WQsY4MO6fu pic.twitter.com/QMYx21TgY8