Ataka buvo surengta pietų kryptimi. Kadruose matyti, kaip Ukrainos kariai apeina priešo pozicijas ir šaulių ginklais likviduoja keletą apkasuose esančių įsibrovėlių.

„Vykdydami užduotį pietuose, Specialiosios paskirties jūrų centro kariai sugebėjo apeiti priešą iš užnugario. Specialiųjų operacijų pajėgų kovinė grupė priešą užklupo netikėtai“, – vaizdo įrašą pakomentavo kareiviai.

Videoklipo prieraše teigiama, kad operaciją atliko Košo atamano Antino Holovato 73-iojo specialiųjų operacijų jūrų centro kovotojai.

Atsigavę po netikėtos atakos, dalis Rusijos karių bandė priešintis, bet jų pastangos buvo bergždžios, reziumavo Specialiųjų operacijų pajėgų kovotojai.

Portalo cenzor.net vyriausiasis redaktorius Jurijus Butusovas pavadino tai „vienu iš įspūdingiausių nufilmuotų artimų mūšių šiuolaikinių karų istorijoje“.

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 73-iojo specialiųjų operacijų jūrų centro kovotojai įsibrovė į gerai įrengtą rusų atramos punktą pietinėje fronto dalyje ir maždaug iš 1–2 metrų atstumo sunaikino visą 10 Rusijos kareivių grupę. Rusijos pėstininkai nespėja sureaguoti, mūsų specialiosios paskirties kariai juos aplenkia keletu sekundžių ir neprašauna pro šalį. Iš arti paleidžiami šūviai, užfiksuoti kamera „GoPro“, sukuria savotišką kompiuterinio žaidimo efektą. Norėčiau susisiekti su šio mūšio herojais, tokį išskirtinį žygdarbį ir meistriškumą reikia įrašyti į istorijos metraščius“, – komentavo J. Butusovas.

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 630 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 19 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 220 450 kareivių. Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 989 tankų, 7 735 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 865 artilerijos sistemų, 610 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 370 oro gynybos priemonių, 314 lėktuvų, 305 sraigtasparnių, 3 383 dronų, 1 211 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 613 automobilių, 526 specialiosios technikos vienetų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.