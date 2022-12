Vaizdo įraše – dar viena rusų nesėkmė: ukrainiečiai nesulaiko juoko

1,7 mln. sekėjų turinčios Ukrainos gynybos ministerijos tviterio paskyroje buvo galima pamatyti, kaip gilios žiemos sąlygomis labai nesėkmingai vienas rusų šarvuotis bando pririštu lynu nuo traukinio platformos nutempti kitą. Tempiamas šarvuotis apvirto aukštyn vikšrais ir liko nebepanaudojamas pagal paskirtį.

Štai ką tviteryje parašė Ukrainos gynybos ministerija, pridūrusi, kad gali konfiskuoti rusų paliktą techniką: „Tikrai nesiskundžiame. Tik ateityje prašome rusų atsargiau išsikrauti savo karinę techniką. Ir prisiminti, kad kiekvienas šarvuotis gali lendlizo pagrindu atitekti Ukrainos armijai“.

Not that we are complaining. But in the future, we ask that the russians be more careful when unloading military equipment. And to remember that every armored vehicle is potential lend-lease equipment for #UAarmy pic.twitter.com/cg6q4CGhRB