Per interviu, kurį transliavo Honkongo transliuotojas RTHK, žurnalistė paklausė Bruce‘o Aylwardo, padėjusio vadovauti PSO misijai į Kinijos Uhaną, ar organizacija svarstys Taivano narystės klausimą.

Filmuotoje medžiagoje girdėti, kaip jis sako blogai girdįs ir prašo žurnalistės pereiti prie kito klausimo. O kai žurnalistė pareiškia norą išgirsti daugiau apie Taivaną, ryšys staiga nutrūksta.

Vėliau, ryšiui atsinaujinus, apžvalgininkė paprašė jo pakomentuoti Taivano pasiekimus stengiantis pažaboti viruso protrūkį. B. Aylwardas atsakė, kad visi Kinijos regionai tvarkosi gerai, ir palinkėjo Honkongui sėkmės šioje kovoje.

Taivano užsienio reikalų ministras Josephas Wu tviteryje parašė, kad PSO turėtų atidėti politiką į šalį kovojant su pandemija. Taivano šalininkai tvirtina, kad PSO pernelyg nuolanki Pekinui, šis savarankišką Taivaną laiko Kinijos dalimi.

Wow, can’t even utter “Taiwan” in the WHO? You should set politics aside in dealing with a pandemic. FYI @WHO, 450+ news reports from 40+ countries so far positively covered #Taiwan’s handling of #COVID19. These reports do not mistake us as part of China & #TaiwanCanHelp. JW https://t.co/KbupbUb7NG