Vaizdo įrašas iš Italijos gatvės graudina internautus: ryškiausiai spindime tamsoje

Po socialinius tinklalapius žaibiškai išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Sienos miesto (Toskanos regionas) gatvėje pro langus sklinda gyventojų daina – daugelis vadino tai gražiu žmogiškumo aktu.

„Žmonės iš mano gimtojo Sienos miesto dainuoja dainą iš savo namų tuščioje gatvėje, kad sušildytų savo širdis karantino dėl COVID-19 Italijoje metu“, – parašė vaizdo įrašą tviteryje paskelbęs žmogus.



Daina „Canto della Verbena“ – populiari liaudies daina, kurią Sienos gyventojai dainuodavo, išreikšdami pasididžiavimą savo miestu.



People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov