Vaizdai Vokietijos kurortuose pareigūnus privertė griebtis už galvų: į apsnigtas vietoves plūdo minios žmonių

Vokietijos gyventojai raginami kiek įmanoma likti namuose ir vengti kelionių, mat šalyje stengiamasi sumažinti didžiulį COVID-19 atvejų skaičių, rašo thelocal.de.

Tačiau gausus sniegas Rūdinių kalnų, Zauerlando ir Švarcvaldo regionuose traukia žiemos sporto gerbėjus. Tai baigiasi koronaviruso ribojimų pažeidinėjimu, gausiu būriavimusi ir transporto spūstimis.

Gyventojams neatsilaikius prieš sniego teikiamus džiaugsmus ir ignoruojant nustatytas taisykles, policija įvykdė reidą Rūdinių kalnų regione Saksonijos žemėje esančiame Fichtelberge.

Pareigūnai vien per abi Kalėdų dienas užfiksavo daugiau nei šimtą ribojimų pažeidimų.

Socialinius tinklus užplūdo nuotraukos, kuriose užfiksuota, kaip žmonės mėgaujasi Kalėdų laisvadieniais ir traukia į snieguotąjį Fichtelbergą pasivažinėti rogutėmis ar pasivaikščioti. Kai kuriose vietose jie gausiai būriavosi.

#Schnee zieht Menschenmassen in die Berge

Vokietijos rytuose esanti Saksonijos žemė pasižymi didžiausiu koronaviruso atvejų lygiu Vokietijoje. Šiuo metu čia taikomas griežtas karantinas, viena iš taikomų priemonių – komendanto valanda.

NRW: Staus rund um Winterberg: Polizei appelliert an die Vernunft https://t.co/1op26oFcLK pic.twitter.com/dsAglFSomC

Tai reiškia, kad žmonėms iš namų išeiti leidžiama tik turint svarią priežastį. Norėdami pasportuoti ar apsipirkti būtinųjų dalykų, gyventojai nuo namų gali nutolti ne toliau nei 15 km. Nuo gruodžio 24 iki 26 ribojimai dėl kontaktų buvo sušvelninti, bet kitos taisyklės liko galioti.

Pasak policijos pareigūnų, sniege paskendęs Vinterbergo miesto kurortas sekmadienį taip pat patyrė lankytojų antplūdį. Jis baigėsi transporto spūstimis ir ne vienu eismo įvykiu.

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje esančios Hochzauderlando apskrities policijos atstovas spaudai informavo apie itin didelį lankytojų skaičių ir transporto kamščius.

Vinterbergo miesto savivaldybė savo „Facebook“ paskyroje prašė visų atsisakyti kelionių į šią vietovę.

„Šiuo metu eismo situacija ir vėl pasiekė ribą“, – pirmadienį savo puslapyje rašė miesto savivaldybė, ragindama žmones apsisukti ir nevažiuoti į kurortą.

Kaip pranešė savivaldybė, visos automobilių stovėjimo vietos buvo užimtos, o keliai užsikišę. Miesto atstovai pridūrė, kad slidininkams skirti keltuvai neveikia.

„Šliuožti rogutėmis žemyn nuo keltuvų draudžiama, nors daugelis tą daro“, – pažymėjo savivaldybė. Turistams skirtos trobelės ir tualetai taip pat uždaryti. „Sąlygų sušilti ir pailsėti čia nėra. Nepasmerkite savęs tokiam stresui“, – pridūrė miesto savivaldybė.

#Corona? Wo denn? Doch nicht im #Erzgebirge? Erst recht nicht an der Grenze zu #Tschechien. Und am "Bufet Na Celnici" ohnehin nicht. Und: Nein, ich habe die 15-Km-Regel nicht gebrochen. Bin brav in #Dresden. Das Foto ist von einem Freund aus dem Ergebirgskreis. pic.twitter.com/AbZpo0jkCx