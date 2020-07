Pagrindiniam personalui streikuojant arba sergant koronavirusu, Rytų Kyšulio provincijoje slaugytojos yra priverstos būti ir valytojomis, o chirurgai patys skalbia ligoninės skalbinius. Taip pat yra nerimą keliančių pranešimų apie perpildytose ir per mažai darbuotojų turinčiose gimdymo palatose gimstančius negyvus kūdikius, informuoja BBC.

Gydytojams, profesinėms sąjungoms ir vadovybei kovojant dėl skurdžių išteklių, vienas vyresnysis gydytojas situaciją apibūdino kaip „didžiulę itin korumpuotos sistemos nesėkmę“, o kitas kalbėjo apie „institucinį išsekimą, lėtinį išnaudojimą, praktiškai bankrutavusį Sveikatos departamentą ir ant kelių parklupdytą sistemą, neturinčią jokio strateginio valdymo“.

Ši informacija paaiškėjo tuo metu, kai Pietų Afrikos Respublikoje, kuri keletą mėnesių sėkmingai atsilaikė prieš koronavirusą anksti įvedusi griežtą, tačiau ekonomiškai itin nenaudingą karantiną, sparčiai daugėja COVID-19 infekcijos atvejų. Šalies prezidentas Cyrilas Ramaphosa buvo priverstas įspėti tautą, kad „artėja audra“.



Prasidėjus sveikatos priežiūros sistemos krizei, labiausiai paveikusiai Port Elizabeto miestą, kyla esminis klausimas: kaip tuos mėnesius be koronaviruso panaudojo ar iššvaistė valdžios pareigūnai?

„Tvyro didžiulė baimė, žmonės yra labai išsekę psichiškai ir emociškai. Net prieš prasidedant COVID-19 pandemijai turėjome minimalų darbuotojų skaičių, o dabar jų sumažėjo dar 30 proc.“, – sakė dr. Johnas Blackas.

„Dėl milžiniško krūvio pradeda strigti kai kurių medicinos paslaugų teikimas. COVID-19 atvėrė visas įsisenėjusias sistemos piktžaizdes. Kyla daug konfliktų“, – tęsė jis ir patvirtino pranešimus, kad vienoje Port Elizabete esančios Livingstone’o ligoninės palatoje pacientai „pešėsi dėl deguonies balionų“.

Dr. J. Blackas, vienas iš dviejų infekcinių ligų specialistų provincijoje, kurioje gyvena maždaug 7 mln. žmonių, vienintelis iš visų Port Elizabeto gydytojų sutiko duoti oficialų interviu. Dešimtys kitų slaugytojų ir gydytojų kalbėjo tik anonimiškai, nes bijojo netekti darbo.



Livingstone’o ligoninėje, pagrindinėje rajono COVID-19 atvejų ligoninėje, dirbantys gydytojai ir slaugytojos pasakojo apie „karą primenančius vaizdus“, ant grindų besimėtančias atliekas ir telkšantį kraują, asmeninių apsaugos priemonių trūkumą, deguonies balionų trūkumą, gerokai per mažą greitosios medicinos pagalbos automobilių skaičių, nevėdinamas patalpas ir „po laikraščiais“ miegančius pacientus. Taip pat buvo pastebėta žiurkių, ėdančių tamsiai raudonos spalvos ligoninės atliekas, pilamas tiesiai į kanalizaciją.

„Gydytojai iš paskutiniųjų stengėsi atlikti skubiausias operacijas, budėjo, valė grindis kartu su viena ar dviem likusiomis slaugytojomis. Vyresniosios slaugytojos skalbė skalbinius“, – elektroniniame laiške rašė vienas gydytojas.

„Kiekvieną dieną į darbą einu bijodama“, – prisipažino ką tik pamainą baigusi vyresnioji slaugytoja.

„Infekcijų skaičius didėja. Kiekvieną dieną tvyro chaosas. Įvairiose palatose pilna nėščių moterų“, – nurodė kita slaugytoja.

Floors covered in human waste, bags full of medical waste in the corridors, beds without sheets & naked patients covered in sheets being wheeled into theatres.