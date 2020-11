Vaikant protestuotojus Minske sužeistas mažiausiai 1 žmogus, suimta per 380 žmonių

Jau tris mėnesius protestuojantys baltarusiai reikalauja prezidento atsistatydinimo, kritikams teigiant, kad rinkimai buvo falsifikuoti, o tikrąja rinkimų laimėtoja yra šiuo metu Lietuvoje gyvenanti politikos naujokė Sviatlana Cichanouskaja.

Kelei tūkstančiai protestuotojų, nešini raudonos ir baltos spalvos vėliavas, žygiavo Minsko centrinėmis gatvėmis. Vietos žiniasklaida skelbia, kad mieste dislokuotos didelės policijos pajėgos. „Viasna“ skelbia, kad Minske ir kituose šalies miestuose buvo suimta mažiausiai 380 žmonių. Tarp jų esą yra ir Baltarusijos olimpietis dešimtkovininkas Andrejus Kraučenka ir 2008 metų „Mis Baltarusija“ Olga Chižinkova., skelbia naujienų portalas tut.by.

S. Cichanouskaja pareiškė, kad protestai truks „iki pergalės“. Ji pridūrė, kad pastarųjų 90 dienų parodė, kad valdžia „neteko savo legitimumo ir galios“.

Baltarusijos opozicijos lyderė S. Cichanouskaja šeštadienį pasveikino JAV išrinktąjį prezidentą Joe Bideną (Džo Baideną) su pergale ir išreiškė viltį, kad jie galės netrukus susitikti.

„Visas pasaulis stebėjo rinkimus Jungtinėse Valstijose – šalyje su visiškai funkcionuojančia demokratija, – platformos „Telegram“ kanalu rašė S. Cichanouskaja. – Tai buvo tikros idėjų, programų ir komandų varžybos, ne taip kaip Baltarusijoje, kur balsai per rinkimus buvo paprasčiausiai pavogti.“

C. Cichanouskajos nuomone, J. Bidenas „netrukus susitiks su teisingai išrinktu naujos, laisvos Baltarusijos prezidentu“. Ji pridūrė, kad daug JAV gyvenančių baltarusių balsavo už J. Bideną.

Žmogaus teisių gynėjų duomenimis, žmonės sekmadienį buvo sulaikomi ne tik Minske, bet ir Liachavičuose, Gomelyje ir Vitebske.

Sekmadienį Minske vyksta nesankcionuotas opozicijos „Liaudies valdžios maršas“. Akcijos dalyviai planavo susirinkti netoli Laisvės aikštės, tačiau teisėsaugos pareigūnai ten sulaikė keletą žmonių.

Pagrindinei protestuotojų masei pavyki susirinkti netoli stelos „Minskas – miestas didvyris“, tačiau jėgos struktūrų pareigūnai žmones išvaikė.

Minsko centre imtasi papildomų saugumo priemonių, čia atgabenta specialiosios technikos.

Baltarusijoje beveik tris mėnesius vyksta masiniai protestai dėl rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų demokratijos šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Liudininkų teigimu, į Baltarusijos sostinės centrą važiavo kelios specialiosios technikos kolonos, įskaitant autobusus su jėgos struktūrų darbuotojais, mašinas sulaikytiesiems vežti, vandens patrankas, mašinas užtvaroms įrengti.

Aikštes Minsko centre jėgos struktūrų žmonės saugo nuo ankstyvo ryto, aplink Nepriklausomybės ir Spalio aikštes įrengtos metalinės užtvaros.

Saugoma ir Valstybinės vėliavos aikštė, šalia kurios yra Nepriklausomybės rūmai – Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos miesto rezidencija.

Mobiliojo ryšio operatoriai interneto sutrikimus aiškino valdžios nurodymais apriboti galimybes naudotis internetu.

Didžiausi protestai vyksta sekmadieniais. Dėl jų sostinėje uždaromos kai kurios metropoliteno stotys, ribojamas mobilusis internetas.

Liudininkai: proteste dalyvauja iki 7 tūkst. žmonių, apie 50 asmenų sulaikyti



Per opozicijos sekmadienio protestą Minske jau sulaikyta apie 50 asmenų, naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė liudininkai.

Pagrindinė protestuotojų kolona – iki 5 tūkst. žmonių – susirinko prie stelos „Minskas – miestas didvyris“.

Žmonės ėmė eiti ant Nugalėtojų prospekto važiuojamosios dalies, o jėgos struktūrų nariai stūmė protestuotojus nuo jos ir pradėjo sulaikymus.

Iš viso įvairiose Minsko vietose, liudininkų vertinimu, protesto akcijose dalyvauja iki 7 tūkst. žmonių.

Vaikant protestuotojus sužeistas mažiausiai 1 žmogus



Minsko centre saugumo pajėgoms sekmadienį vaikant opozicijos protestuotojų koloną, buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė liudininkai.

Saugumo pajėgos išvaikė protestuotojus, kurie buvo susirinkę prie stelos „Minskas – miestas didvyris“.

Kai minia buvo išvaikyta, mažiausiai vienas sužeistas vyras gulėjo ant žolės, sakė liudininkai. Kai kurie protestuotojai teikė sužeistajam pirmąją medicininę pagalbą.

