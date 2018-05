Plėšikų taikiniu tapo šalia Detroito esančiame Vorene įsikūrusioje automobilių gamykloje surenkami itin populiarūs „Fiat Chrysler“ pikapai „Dodge Ram“. Policija mano, kad vagys prasmuko į automobilių gamyklą apie 4 val. ryto ir įsilaužė į naujus pikapus, kurių partija buvo sustatyta saugojimo aikštelėje. Šių automobilių kaina gali svyruoti nuo 27 iki 53 tūkst. JAV dolerių (22,5–44,2 tūkst. eurų). „Jie prakirpo skylę tvoroje, pateko į gamyklos teritoriją ir pagrobė 10 ar 11 „Dodge“ automobilių“, – Detroito televizijai WXYZ sakė policijos viršininkas Williamas Dwyeris. Vagys vienu pikapu pralaužė gamyklos vartus, išvarė likusius automobilius ir visi kartu nuvažiavo, nurodė policija, kol kas nežinanti, kiek tiksliai mašinų buvo pavogta. „Ram“ Jungtinėse Valstijose yra treti pagal populiarumą pikapai. Per pirmąjį šių metų ketvirtį šalyje jų buvo parduota daugiau nei 103 tūkst., rodo automobilių pramonės tyrimų kompanijos „Kelley Blue Book“ duomenys. „Fiat Chrysler“ Šiaurės Amerikos padalinys kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti incidentą.

