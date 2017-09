Tai, kad netgi šis mažas žingsnis krizės sprendimo link sukėlė naują įtampą, rodo, kaip giliai Kataro boikotas paveikė paprastai tarpusavyje draugišką Persijos įlankos arabų šalių politiką. Kataro ir Saudo Arabijos vadovų pokalbis įvyko po ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose surengto Kuveito emyro susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Pastarasis pasisiūlė tarpininkauti sprendžiant krizę. „Esu pasirengęs būti tarpininku,“ – pareiškė D. Trumpas žurnalistams per bendrą spaudos konferenciją su Kuveito emyru šeichu Sabahu al Ahmadu al Sabahu, kuriam iki šiol nekaip sekėsi tarpininkauti sprendžiant krizę. Susiję straipsniai: Čadui uždarius Kataro ambasadą, Doha žengė atsakomąjį žingsnį Kataras atkuria diplomatinius santykius su Iranu „Manau, kad tai bus galima gana lengvai išspręsti,“ – pridūrė JAV prezidentas. Abiejų šalių vyriausybės patvirtino, kad Saudo Arabijos sosto įpėdinis princas Mohammedas bin Salmanas kalbėjosi telefonu su Kataro emyru Tamimu bin Hamadu al Thani. Valstybinė Saudo Arabijos spaudos agentūra po šio pokalbio pranešė, kad princas Mohammedas pasikalbės su kitų Katarą boikotuojančių arabų valstybių – Bahreino, Egipto ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) – vadovais, o po to paskelbs daugiau informacijos. Tačiau valstybinė Kataro naujienų agentūra iš karto paskelbė pokalbio detales. Pasak jos, Rijadas ir Doha sutarė paskirti du pasiuntinius, kurie aptartų šalių ginčą. Katariečių teigimu, pokalbis įvyko D. Trumpui asmeniškai pasikalbėjus su Kataro emyru šeichu Tamimu. Baltieji rūmai prieš tai patvirtino, kad JAV prezidentas kalbėjosi su emyru ir su Saudo Arabijos princu Mohammedu, taip pat su galinguoju JAE sosto įpėdiniu. Anot Kataro naujienų agentūros pranešimo, Saudo Arabijos ir Kataro lyderiai „pabrėžė būtinybę spręsti šią krizę dialogo keliu, siekiant užtikrinti vienybę ir stabilumą“ regione. Saudo Arabija piktai sureagavo į tokį Dohos pareiškimą ir paskelbė, kad jis neturi „nieko bendra su tiesa“. „Tai įrodo, kad Kataro valdžia rimtai nesiekia dialogo, o tęsia savo ankstesnę politiką, – pažymėjo Saudo Arabijos spaudos agentūra. – Saudo Arabijos Karalystė pareiškia, kad bet koks dialogas ar bendravimas su Kataro valdžia bus sustabdytas, kol bus viešai pateiktas aiškus jos pozicijos paaiškinimas.“ Diplomatinė krizė prasidėjo birželio 5 dieną, kai Bahreinas, Egiptas, Saudo Arabija ir JAE blokavo Kataro sausumos, jūros ir oro kelius. Šios šalys kaltina Dohą remiant ekstremizmą ir palaikant ryšius su jų priešininku šiitišku Iranu. Kataras neigia finansuojantis ekstremistus ir neseniai atkūrė visapusiškus diplomatinius santykius su Iranu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.