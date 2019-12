2017 metų vasarį laivas buvo atplukdytas remonto darbams į Severemorską – prieš tai jis dalyvavo karinėje operacijoje Viduržemio jūroje prieš Sirijos kovotojus.

„Dviem kariškiams, nuo pirmųjų minučių dalyvavusiems lokalizuojant dūmų [židinį] ir patyrusiems kvėpavimo takų traumų, suteikta medicininė pagalba. Pavojaus jų gyvybei nėra“, – nurodoma pranešime.

Anksčiau informuotas šaltinis naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė, kad lėktuvnešyje „Admiral Kuznecov“, kuris šiuo metu remontuojamas laivų statykloje „Zviozdočka“, ketvirtadienį kilo gaisras. „Pirminiais duomenimis, gaisras kilo vykdant remonto darbus pirmajame mašinų skyriuje antrajame denyje“, – sakė šaltinis.

Laivų statyklos spaudos centras patvirtino, kad laivo pirmojo mašinų skyriaus triume vykdant darbus su ugnimi kilo gaisras.

„Darbininkai evakuoti. Šiuo metu ugniagesiai likviduoja gaisrą“, – sakoma pranešime.

Anksčiau skelbta apie šešis nukentėjusius žmones.

Pašnekovas pridūrė, kad per incidentą nukentėjo vienas žmogus. Vėliau, kaip skelbia TASS, remdamasis šaltiniu, gauta informacijos apie tris nukentėjusius. Tokį patį skaičių įvardija ir „RIA Novosti“. Naujienų agentūrų duomenimis, gaisras kilo atliekant suvirinimo darbus. Šiaurės flotilės atstovai spaudai pažadėjo daugiau informacijos suteikti vėliau.

Agentūros teigimu, iš gaisro vietos kyla tiršti juodi dūmai.

Kaip TASS žurnalistams sakė ekstremalių tarnybų atstovai, gaisras įvardijamas kaip antro – padidinto pavojaus – lygio.



„RIA Novosti“ tvirtina, kad informacija apie gaisrą gauta 10.16 val. vietos laiku, malšinti liepsnų išsiųsti aštuoni gaisrininkų ekipažai.

Su situacija susipažinęs šaltinis „Interfax“ sakė, kad gaisras išplitęs 600 kv. m plote, kyla labai tiršti dūmai.

Liepsnos apėmė jau visą lėktuvnešio „Admiral Kuznecov“ mašinų skyrių, naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė informuotas šaltinis.

„Patikslintais duomenimis, dega kabeliai“, – nurodė jis.

„Pirminiais duomenimis, gaisras kilo vykdant remonto darbus pirmame mašinų skyriuje antrajame denyje“, – „Interfax“ sakė apie gaisrą pranešęs šaltinis.

