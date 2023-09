Užsidegus varikliui Singapūre avariniu būdu leidosi „Air China“ lėktuvas

Pranešama, kad užsidegė lėktuvo kairysis variklis.

Tarptautinis Čangio oro uostas „Facebook“ skelbė, kad skrydžio Nr. CA403 iš pietvakarių Kinijos miesto Čengdu į Singapūrą metu „priekiniame krovinių skyriuje ir tualete pasirodė dūmų“.

Pratt&Whitney engine on fire, Air China flight evacuated on Singapore runway.

CA403 TFU-SIN squawking 7700 shortly before landing at Singapore due to PW1100G engine fire. Heavy smoke in cabin, crew evacuated the plane on runway.

The aircraft is a 4-year old A320neo B-305J. pic.twitter.com/CHBTPt8Du2