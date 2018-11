Lėktuvo pilotas, kurio pavardė neskelbiama, propelerinį lėktuvą „Piper PA-31 Navajo Chieftain“ valdė vienas. Per lapkričio 8 dienos ankstų rytą vykusį 250 kilometrų skrydį iš Devonporto Tasmanijoje į Kingo salą Baso sąsiauryje jis buvo įjungęs autopilotą, sakoma oro bendrovės „Vortex Air“ paskelbtame pranešime. Šis pilotas „netyčia užmigo valdydamas lėktuvą“, – pripažino Melburne įsikūrę piloto darbdaviai. „Tai paaiškėjo, kai skrydžių kontrolieriams nepavyko susisiekti su pilotu ir lėktuvas praskrido numatytą kelionės tikslo tašką, veikiant autopilotui“, – paaiškino bendrovė. Skrydžių dispečerių įrašuose užfiksuota, kad kelis kartus buvo bandoma susisiekti su pilotu per radiją, bet jis neatsiliepė, pranešė laikraštis „The Australian“. Galiausiai pilotas saugiai nutupdė lėktuvą Kingo saloje, pranešė „Vortex Air“. Šį incidentą tiria Australijos transporto saugumo biuro (ATSB) ir Civilinės aviacijos saugumo valdybos (CASA) pareigūnai. ATSB patvirtino, kad lėktuvas 46 kilometrus perskrido Kingo salos oro uostą, užmigus jo pilotui. Savo išvadas dėl šio įvykio biuras žada paskelbti apklausęs pilotą ir patikrinęs „Vortex Air“ darbo procedūras. Tuo metu „Vortex Air“ pranešė, kad rytinis 6 val. 20 min. skrydis pilotui buvo pirmas po atostogų. Vėliau tą dieną jis turėjo ir kitų skrydžių. Pilotas atvyko į darbą, nors praėjusią naktį dėl asmeninių problemų buvo beveik nemiegojęs, rašoma laikraštyje. „Vortex Air“ labai rimtai rūpinasi mūsų keleivių, įgulos narių ir pilotų saugumu ir visada laikosi visų saugumo procedūrų“, – pareiškė oro bendrovė. „Kaip rodo puikūs šios bendrovės saugumo vertinimo rodikliai, tai yra ypač retas atvejis“, – nurodoma „Vortex Air“ pranešime. „Vortex Air“ taip pat sakė, kad padeda pilotui „saugiai sugrįžti dirbti visu krūviu“.

