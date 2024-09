Užfiksuoti vaizdai byloja apie ypatingu žiaurumu paremtą Rusijos taktiką Ukrainoje

Be to, šaltiniai iš Ukrainos žvalgybos pateikė CNN sąrašą, į kurį įtraukta 15 nuo 2023 metų lapkričio užfiksuotų atvejų, kai ukrainiečių belaisviams buvo vykdomos egzekucijos. Kaip daugumos iš tų atvejų įrodymai, buvo pateikti iš dronų filmuoti vaizdai bei perimti garso įrašai. Visi perduoti duomenys patvirtina, kad ukrainiečių karius rusai nužudė po to, kai jie pasidavė į nelaisvę.