Per Johno McCaino laidotuves buvęs prezidentas Georgas W. Bushas saldainiu pavaišino šalia sėdėjusią buvusią pirmąją ponią Michellę Obamą.

Buvusiam senatoriui Joe Liebermanui sakant atsisveikinimo kalbą kameros trumpai atsisuko į auditoriją, kur pirmose eilės sėdėjo buvusių prezidentų šeimos.

VIRAL VIDEO: Former President George W. Bush Shares Candy With Michelle Obama at John McCain's Funeral -- https://t.co/YRfTP5sjcw pic.twitter.com/eOSAKGO99n— KPRC 2 Houston (@KPRC2) September 2, 2018