Užfiksuotas ilgiausias pasaulyje „megažaibas“: ilgis daugiau nei 700 kilometrų

Toks atstumas prilygsta keliui tarp Londono ir Bazelio, sakoma Pasaulio meteorologijos organizacijos (PMO) pranešime.

PMO orų ir klimato ekspertų komitetas taip pat pranešė apie naują žaibo žybsnio trukmės rekordą: 2019 metų kovo 4-ąją šiaurės Argentinoje viena iškrova nepaliaujamai tęsėsi net 16,73 sekundės.

Naujieji „megažaibų“ rekordai, pavirtinti nauja žaibų stebėjimo iš palydovų technologija, daugiau nei dvigubai viršijo ankstesnius, pabrėžė PMO.

Ankstesnis užfiksuota ilgiausia nepertraukiama žaibo iškrova buvo 321 km ilgio. Ji buvo išmatuota 2007 metų birželio 20 dieną Oklahomoje.

Ankstesnis žaibo trukmės rekordas buvo 7,74 sekundės. Ši iškrova buvo užfiksuota pietų Prancūzijoje 2012 metų rugpjūčio 30-ąją, nurodė agentūra.

