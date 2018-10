Pasak jų, susidūrė sovietinių laikų lėktuvai „Antonov“, kurių antrasis oro uoste nutūpė kelios sekundės po pirmojo.

„Chartumo oro uoste susidūrus dviem kariniams lėktuvams, aštuoni žmonės buvo sužeisti ir nuvežti į ligoninę“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas pareigūnas, kuris nesutiko skelbti savo pavardės.

Sudano armijos atstovo Ahmedo Khalifos Shami pareiškime sakoma, kad susidūrė du kariniai transporto lėktuvai ir kad per incidentą nebuvo „jokių netekčių“.

Pradėtas incidento priežasčių tyrimas, nurodė atstovas.

Sudan Air Force AN 30 & AN 32, both crashed while landing at Khartoum airport ,the airport is closed now pic.twitter.com/xr6pB2Ct2i— Sudan Defence Force (@SudanDefence) October 3, 2018