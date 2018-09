Tikrasis moksleivio vardas – Tyleris Linfesty, tačiau socialiniuose tinkluose jis jau žinomas Vaikino languotais marškiniais pravarde, rašo usatoday.com.

Iš pradžių Bilingso mieste (Montanoje) vykusiame susitikime T. Linfesty stovėjo už D. Trumpo – taip, kad jo veidas matėsi pro prezidento petį. Tačiau neužilgo jo buvo paprašyta iš tos vietos pasišalinti, o galiausiai, kaip jis pats penktadienį sakė kanalui CNN, slaptosios tarnybos darbuotojai pažvelgė į jo dokumentus ir nurodė palikti renginį.

Remiantis vaikino žodžiais, niekas taip ir nepasakė, už ką būtent jis buvo išmestas iš renginio. Visgi jis įtaria, kad dėl to kaltas pernelyg dideliu susižavėjimu netrykštantis jo veidas per D. Trumpo sakomą kalbą.

#Plaidshirtguy

is Tyler Linfesty @TLinfesty

17 year old Junior in high school

He may not be able to vote yet

but he knows how to resist!

Had 730 followers this morning

2,834 now

Let's support him! pic.twitter.com/OrbHovdhIR— we wondered why not? (@TyMurphy19) September 8, 2018