Per spaudos konferenciją valstybinis prokuroras, kurio pavardė neskelbiama, sakė, jog žudikai gavo 50 tūkst. eurų, ir dar jiems buvo nurašyta 20 tūkst. eurų skola. Sunkiausius nusikaltimus tiriančių specialiųjų prokurorų pavardės viešai neskelbiamos dėl jų saugumo. Galimą didelio masto vyriausybės korupciją ir įtariamus politikų ryšius su Italijos gangsteriais tyręs J. Kuciakas ir Martina Kušnirova praėjusį vasarį buvo rasti negyvi savo namuose. Slovakijos pareigūnai šią užsakytą žmogžudystę sieja su žurnalisto darbu. Poros nužudymas sukėlė susirūpinimą dėl spaudos laisvės ir korupcijos 5,4 mln. gyventojų turinčioje ES valstybėje ir išprovokavo masinius protestus, kovą nuvedusius iki premjero Roberto Fico atsistatydinimo. Slovakų žunaliso nužudymu įtariama Alena Zs. AFP / Scanpix

