Vieno garsiausių kinų literatūros meistrų Su Shi piešinys buvo pristatytas Honkonge. Kompanija šį Songų dinastijos laikų meno kūrinį pavadino „vienu rečiausių pasaulyje kinų paveikslų“. Tušu ant popieriaus ritinio atliktas piešinys „Medis ir uola“ vaizduoja seną medį sausomis šakomis ir šalia jo gulintį aštrų akmenį. Įvairiapusiškas meistras Su Shi, dar vadinamas Su Dongpo, yra tarp svarbiausių istorinių kinų kultūros figūrų. Tai buvo gerbiamas mokslo žmogus, poetas, prozininkas, dailininkas, kalligrafas ir valstybės veikėjas. „Neabejotinai jam priskiriamų darbų yra labai mažai, gal tik du ar trys. Jie itin reti“, – sakė „Christie's“ Azijos meno padalinio pirmininko pavaduotojas Jonathanas Stone'as. 185,5 cm ilgio ritinyje yra kaligrafijos pavyzdžių ir keturių svarbių XI amžiaus kinų literatų eilėraščių. Ant jo taip pat yra 41 kolekcininko antspaudai. Minimą piešinį bus galima apžiūrėti iki rugsėjo 1-osios, o įsigyti – lapkričio 26-ąją, per „Christie's“ Honkongo rudens aukcioną. Pasak J. Stone'o, šis meno kūrinys turėtų dominti pirkėjus ne vien Kinijoje. „Tai tarptautinis, ne vien kinų šedevras“, – sakė jis. 2010 metais kinų kaligrafijos ritinys „Dizhuming“, kurio autorius yra Su Shi mokinys Huang Tingjianas, per „Poly Auction“ aukcioną Pekine buvo parduotas už 64 mln. dolerių (54,9 mln. eurų). Honkongo aukcionuose pastaraisiais metais aktyviai varžydavosi pirkėjai iš Azijos, už deimantus, paveikslus ir senovinės keramikos dirbinius paklodavę rekordines sumas. Spalio mėnesį per „Sotheby's“ aukcioną už retą Qingų dinastijos porceliano dubenėlį, dekoruotą aguonomis, tikimasi gauti 25,6 mln. dolerių (22 mln. eurų).

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.