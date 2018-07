Pirmiausia gelbėtojai išvadavo 2 berniukus, jie buvo skubiai sraigtasparniu išgabenti į Chiang Rai miestelio, esančio maždaug 80 kilometrų atstumu ligoninę.

Netrukus po pirmųjų berniukų išlaisvinimo iš urvo buvo ištraukti dar du. Trečiąjį ir ketvirtajį berniukus šalia urvo šiuo metu apžiūri medikai. Pranešama, kad išgelbėti dar du vaikai. Iš viso gelbėtojai išvadavo jau šešis berniukus.

„Šeši iš jų išėjo (iš urvo)", – naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas, kuris prašė neminėti jo pavardės.

Gelbėtojai toliau intensyviai dirba vaduodami likusius vaikus.

Medikų komanda, įvertinusi vaikų būklę, pirmiausia nutarė vaduoti labiausiai nusilpusius vaikus.

Australian doctor inside the cave decided to bring out the weakest kids first as cave conditions have been the best in days.

— Florian Witulski (@vaitor) July 8, 2018