Uraganui „Irma“ atslūgus: rekordiniai nuostoliai, vagystės ir be elektros likę gyventojai

Nusilpęs uraganas jau dabar yra vertinamas kaip vienas iš stipriausių Atlanto vandenyne kilusių uraganų istorijoje. Uraganas nepataisomai nuniokojo gana didelę dalį trečios pagal gyventojų skaičių Floridos valstijos teritorijos.

Tačiau nuostoliai JAV negali prilygti žalai, kurią „Irma“ padarė Karibų regione. Ten audra nusinešė 40-ies žmonių gyvybes. Ne mažiau kaip 10 jų žuvo Kuboje.

Kalbėdamas apie labiausiai nuo uragano nukentėjusią Jungtinių Valstijų teritoriją, Floridos gubernatorius Rickas Scottas įvardijo Floridos salų grupę. Su žemynine šalies dalimi šias salas jungia tik vienas siauras greitkelis.

„Regionas išties labai nuniokotas“, – konstatavo R. Scottas per pirmadienį vykusią spaudos konferenciją ir pridūrė, kad salose, galima sakyti, neliko nė vieno sveiko mobilių namelių rajono. Matytas vaizdas, pasak jo, išties siaubingas.

Nors kai kuriuos iš Floridos salų evakuotus piliečius valdžios sprendimas neleisti grįžti į gimtąsias vietas gerokai papiktino, Jungtinių Valstijų gynybos departamento atstovai nurodė, kad ne mažiau kaip 10 tūkst. salose likusių vietinių gyventojų dabar gali būti atsidūrę itin keblioje padėtyje ir juos būtina evakuoti.

Majamis nuo stipriausių uragano Irmos vėjo šuorų išsisuko, tačiau didžiulių potvynių neišvengė. Šio miesto Little Haiti rajono gyventojai jau grįžo į gimtąsias vietas, bet rado tik nuolaužomis paverstus namus.

„Norėjau vien verkti, bet yra, kaip yra, – toks tas gyvenimas“, – su apmaudu kalbėjo 67-erių metų Melida Hernandez, audrą pralaukusi netoliese esančioje bažnyčioje. Ji tramdė ašaras žvelgdama į sugriautus, nuvirtusio namo perpus padalytus savo namus.

Pirmadienį buvo pranešta apie gausiai užtvindytą šiaurės rytuose plytinčią Floridos valstijos teritoriją. Neslūgstant vandeniui, policija gelbsti Džeksonvilio miesto gyventojus, kuriems tenka bristi iki juosmens siekiančiu vandeniu, mat St. Johns upės vanduo pakilo iki rekordiniu laikyto 1846 metais užfiksuoto lygio.

„Likite namuose. Neikite į lauką“, – nurodoma Džeksonvilio internetinėje svetainėje. Gyventojai informuojami, kad visas miestas užtvindytas. Miesto valdžia taip pat perspėja gyventojus saugotis gyvačių ir aligatorių, kurių gali būti patvinusiame vandenyje.

Nuo pat ankstyvo pirmadienio ryto Floridos valstijos nacionalinės gvardijos kariams ir vietinės ugniagesių tarnybos darbuotojams pavyko išgelbėti maždaug 150 žmonių. Visi jie buvo įkalinti begalėje užtvindytų namų vakariniuose Orlando rajonuose. Gyventojai buvo dideliais sunkvežimiais gabenami į saugesnes vietas.

Kai uraganas Irma pasiekė Džordžijos valstiją, vėjo stiprumas jau siekė 27 m/s. Audros sukelto potvynio padarinius tenka patirti gana plačiame ruože – nuo Bransviko ir Savanos, Džordžijoje, iki Čarlstono, Pietų Karolinoje, – gyvenantiems valstijų gyventojams.

Liko be elektros

Viena iš didžiausių uragano ir potvynių sukeltų problemų – nutrūkęs elektros tiekimas. Komunalinių paslaugų tarnybų pateiktais duomenimis, Floridoje ir kaimyninėse valstijose be elektros liko maždaug 7,4 mln. namų ir komercinės paskirties objektų. Manoma, kad norint visiškai likviduoti audros sukeltus padarinius ir atkurti elektros tiekimą, gali prireikti ne vienos savaitės.

Floridos gubernatorius R. Scottas paminėjo, kad be elektros liko net 65 proc. valstijos teritorijos.

Eismas į Floridą ir iš jos iki šiol sutrikdytas. Majamio tarptautinis oro uostas bent iki pirmadienio buvo sustabdęs keleivinių lėktuvų skrydžius. Majamio-Deido apygardos ir Fort Loderdeilio policija pranešė apie 48-ių apiplėšimus bandžiusių įvykdyti asmenų sulaikymus.

Nemažai Floridos salų gyventojų buvo evakuota vėjui dar neįsismarkavus iki 58 m/s. Didžiajai grėsmei nuslinkus, policija stengiasi neleisti gyventojams grįžti į gimtąsias vietas, kol bus atkurtas elektros ir vandens tiekimas ir taps prieinamos medicininės paslaugos.

Kai kurie grįžti namo suskubę žmonės įsivelia į aršius ginčus su juos sustabdančiais policijos pareigūnais.

Uraganas Floridą nusiaubė praėjus maždaug dviem savaitėms po uragano Harvey siautėjimo. Pastarasis nusinešė apie 60 žmonių gyvybių, o jo padaryti nuostoliai vertinami net 180 mlrd. JAV dolerių (maždaug 150,3 mlrd. eurų) suma. Uragano Harvey sukeltos liūtys ir potvyniai nuniokojo prie Meksikos įlankos esančių Teksaso ir Luizianos valstijų pakrantės ruožus.

Manoma, kad uragano Irmos sugriautos apdraustos nuosavybės vertė galėtų būti nuo 20 mlrd. iki 40 mlrd. JAV dolerių (maždaug 16,7–33,4 mlrd. eurų).

Kadangi anksčiau skelbtos prognozės žadėjo ne mažiau kaip 50 mlrd. JAV dolerių (maždaug 41,7 mlrd. eurų) nuostolius, baimė, susijusi su Irmos padariniais Jungtinių Valstijų ekonomikai, kiek aprimo.

Laikinos prieglaudos pirmadienį pradėjo tuštėti. Net 7 tūkst. žmonių paliko į pietus nuo Fort Majerso esančio Eresto „Germain“ areną. Tarp grįžtančiųjų į gimtuosius namus buvo ir 73-ejų metų Donas Sciarretta bei Alcheimerio liga serganti devyniasdešimtmetė jo draugė Elsie Johnston.

„Kitą audrą stengsiuosi praleisti viešbutyje arba pas draugus. Daugiau tokių sąlygų nepakęsiu“, – sakė D. Sciarretta.

Aerial footage shows toppled buildings and damaged boats in Key Largo, Florida after #HurricaneIrma strikes pic.twitter.com/iG5ZkKypTx

— The Telegraph (@Telegraph) September 12, 2017