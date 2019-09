„Jausmas toks, lyg ruoštųsi pakilti raketa, – rašė jis savo instagramo paskyroje 80-iai tūkstančių sekėjų, kuriuos jis susirinko per ilgą audrų gaudytojo karjerą, fiksuodamas šiurpius siautėjančių stichijų vaizdus. – Panašu, kad bus riesta.“

Galingajam uraganui „Dorian“ priartėjus, J. Morgermanas perspėjo savo sekėjus, kad greičiausiai dingus internetui ilgam bus atjungtas nuo likusio pasaulio: „Tai ko gero paskutiniai mano žodžiai, kitą kartą, jei man pasiseks, prisijungsiu po labai ilgo laiko“, – parašė jis savo tviterio paskyroje „@iCyclone“.



11.15 val. J. Morgermanas pranešė, kad jo pastatas yra netoli uragano akies sienos – pačios destruktyviausios jo srities, kurioje vėjas stipriausias.

Vyras pranešė, kad jis ir šeši kiti žmonės užsibarikadavo betoninėje slėptuvėje, o duris užstūmė kėdėmis, kad neatsidarytų.

Po dvidešimt penkių minučių jis atsiuntė paskutinį tviterio įrašą iš audros sūkurio.

„Trankosi. DAUŽOSI. Plėšo lentas nuo langų, – rašė jis. – Perkeliame vaikus į saugesnę vietą, suvynioję į antklodes.“



Po šių žodžių nieko, tyla.

J. Morgermano paskyra buvo neaktyvi kitą dieną, ir dar kitą.

Internete sekėjai linkėjo jam sėkmės ir meldėsi, kad jis būtų saugus.

Abako salynas tuo metu buvo pavojingiausia vieta visame pusrutulyje – vieta, nuo kurios nusisuko sėkmė.

„Dorian“ be paliovos talžė Bahamas beveik dvi dienas – iki antradienio popietės. Katastrofišką 300 km/val. vėją keitė audra, kuri dar labiau sustiprino pražūtingus stichijos padarinius.

Mokykla, kurioje slėpėsi J. Morgermanas, buvo teritorijoje, kuriai uraganas smogė stipriausiai.

Iš jo nieko nesigirdėjo kelias dienas, jis neatsiliepė nei tada, kai kiti jo draugai ir sekėjai pranešė, kad yra saugūs. Audra baigėsi, bet jis vis tylėjo, tad ėmė sklisti gandai. Imta baimintis, kad jis žuvo.

Tada, antradienį vakare, 17.52 val. „Weather Channel“ tviterio paskyroje buvo paskelbta J. Morgermano nuotrauka – pakeltais antakiais ir įkritusiomis akimis. Po nuotrauka buvo prierašas: „Mes susisiekėme su uraganų gaudytoju Joshu Morgermanu. Jis sveikas.“

Tą vakarą leidiniui „The Washington Post“ su J. Morgermanu susisiekti nepavyko.

Bet po 15 min. vyras parašė tviteryje, kad išgyveno per uraganą ir nuvyko į sostinę Nasau. Ir pasidalino šiurpiais įspūdžiais.

„Taip, esu gyvas, – pradėjo jis savo pirmąjį įrašą po 54 valandų tylos. – Tai buvo intensyviausias ciklonas, kurį man teko patirti per 28 metus, kai juos gaudau. Man atrodė, kad esu saugus ant Marš Harboro kalvos įsikūrusios mokyklos betoninėje slėptuvėje. Deja, klydau.“

„Vėjai talžė mokyklą tūkstančio kūjų jėga“, – pridūrė jis.

Yep, I’m alive. Made it to Nassau. #Hurricane #DORIAN: By far the most intense cyclone I’ve witnessed in 28 years of chasing. Thought I was playing it safe by riding it out in a solid-concrete school on a hill in Marsh Harbour. Thought wrong.