Gadsdeno apygardos šerifo biuras patvirtino, kad Floridoje žuvo keturi žmonės. Džordžijoje žuvo 11-metė mergaitė, informavo Seminolų apygardos gelbėtojų vadas. Šiaurės Karolinos gubernatorius Roy Cooperis socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad iki tropinės audros nusilpęs „Michael“ jo valstijoje irgi pareikalavo vienos gyvybės.

