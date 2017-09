Uraganas Marija sukėlė tikrą pragarą: tūkstančiai žmonių liko be ryšio su pasauliu ir namų

Kiek anksčiau Marijos stiprumas siekė penktą kategoriją, o jos nešamo vėjo greitis – 281 km per valandą.

„Tai bus labai žiaurus reiškinys, – sakė gubernatorius Ricardo Rossello. – Savo šiuolaikinėje istorijoje dar nesame susidūrę su tokio stiprumo reiškiniu.“

Audra Puerto Riko link artinosi dar prieš auštant, taigi saloje vėjas plėšė metalinius stogus, daužė langus, be elektros liko beveik 900 tūkst. gyventojų. Be to, pranešama, kad vienas medis užvirto ant greitosios pagalbos automobilio.

Trečiadienio rytą audra slinko per Puerto Riką maždaug 14 km per val. greičiu. Salos sostinėje buvo užfiksuota vėjo gūsių, kurių greitis siekė 182 km per val., pranešė JAV Nacionalinis uraganų centras.

Marija laikomas aštuntu stipriausiu Atlanto vandenyno uraganu pagal vėjo greitį. Antrą vietą šiame sąraše užima anksčiau šį mėnesį Karibų regione ir JAV siautusi audra „Irma“, nusinešusi 74 gyvybes.

Storm chaser in #PuertoRico says #HurricaneMaria sounds "like a woman screaming at the top of her lungs” pic.twitter.com/gbi04VedfS

— Abraham Jr. 🇵🇷 (@torrea40) September 20, 2017

Jau kurį laiką Puerto Rikui pavykdavo išvengti tiesioginės uraganų žalos, nes jie paprastai siaučia šiauriau arba piečiau nuo šios salos. Pastarąjį kartą 4-os kategorijos uraganas Puerto Rike siautė 1932 metais, o smarkiausia audra istorijoje salai smogė 1928-aisiais; tąkart uragano „San Felipe“ nešamo vėjo greitis siekė 257 km per valandą.

Kiek anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ pažadėjo paremti Puerto Riką, siaubiamą audros Marija.

„Puerto Rike siaučia naujas smarkus uraganas. Būkite atsargūs; mūsų širdys su jumis, ateisime jums į pagalbą!“ – parašė jis.

Vėlų antradienį Puerto Riko slėptuvėse buvo daugiau kaip 4 400 žmonių; kai kurie jų atvyko drauge su savo naminiais gyvūnėliais, sakė R. Rossello.

Antradienio naktį uragano centras buvo šalia JAV Mergelių Salų Šventojo Kryžiaus salos, todėl tos JAV teritorijos gubernatorius Kennethas Mappas prašė gyventojų neprarasti budrumo. Šis regionas smarkiai nukentėjo nuo šio mėnesio pradžioje siautusio uragano „Irma“. Laimei, šįkart uragano stiprumo vėjai saloje siautėjo tik penkias valandas, teigė K. Mappas.

„Bičiuliai, likę namuose, tikrai jums rekomenduoju nesivilkti pižamų, – sakė jis per spaudos konferenciją. – Apsiaukite batus. Pažiūrėkite, kad kur nors netoliese turėtumėt striukę ir kažką galvai prisidengti, jei griūtų jūsų namo stogas... Tikrai nerekomenduoju miegoti nuo 23 val. iki 4 val. ryto... Žinokite, kas vyksta aplink jus.“

Antradienį Gvadelupos saloje, priklausančioje Prancūzijai, audra Marija nusinešė vieną gyvybę, kai ant žmogaus užvirto medis. Gretimoje Dezirado saloje dingo du žmonės, plaukę laivu, informavo pareigūnai.

Be elektros liko 40 proc. salos namų ūkių; kai kur pranešama apie kilusius potvynius.

NASA shared views of Hurricane Maria from space as the storm intensified into Category 5 strength https://t.co/qrvTi5gCyR pic.twitter.com/nAZfi87w3O

— CNN International (@cnni) September 20, 2017

Vėlyvą pirmadienį audra nusiaubė ir rytinę Dominikos salą. Jos premjeras Rooseveltas Skerritas feisbuke pasidalijo keliais dramatiškais įrašais; viename iš jų jis pranešė, kad vėjas nuplėšė jo namo stogą.

Dėl audros elektros nebuvo visoje Dominikoje; dėl to buvo itin sudėtinga įvertinti uragano padarytą žalą saloje. „Situacija tikrai baisi“, – telefonu iš Niujorko sakė generalinė konsulė Barbara Dailey.

Ji sakė, kad prarado ryšį su sala apie 4 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku. Tuo metu pareigūnai buvo nustatę, kad 70 proc. visų namų liko be stogų.

Be kita ko, smarkiai nerimauta dėl galimų potvynių. Dominika dar nebuvo iki galo atsigavusi po 2015-ųjų rugpjūtį siautusios atogrąžų audros „Erika“. Ji sugriovė per 370 namų ir nusinešė 30 gyvybių.

Meteorologų teigimu, Marija salose gali išlaistyti 25-38 cm lietaus, o atokesnėse teritorijose kritulių kiekis gali būti dar didesnis.

Tuo tarpu šiauriau nuo Karibų siaučiantis uraganas „Jose“ antradienio vakarą nusilpo iki atogrąžų audros. Meteorologai nurodė, kad JAV Rytų pakrantei gresia didelės bangos ir pavojingos srovės tačiau pati audra veikiausiai sausumos nepasieks. Audros „Jose“ sukeltos bangos Rod Ailande sužeidė penkis žmones; jie buvo nugabenti į ligoninę.

#Maria made landfall in Puerto Rico, causing a large amount of destruction. Stay tuned to The Weather Channel for more live coverage. pic.twitter.com/9K8KCdGbj3

— The Weather Channel (@weatherchannel) September 20, 2017

Rod Ailando ir Masačusetso pakrantės teritorijose buvo paskelbtas atogrąžų audros pavojus; taip pat atidžiai stebimos oro sąlygos Niujorko Long Ailando saloje bei Konektikute.

Uragano rūstybę pajutusių JAV Mergelių salų gubernatorius Kennethas Mappas perspėjo gyventojus: „Tą pačią sekundę, kai pradėsite galvoti, kaip sutaupyti kelis dolerius, bandydami išsaugoti kokį nors daiktą, galite žūti. Vienintelis dalykas, kuris turėtų rūpėti, yra jūsų šeimos saugumas, jūsų vaikai, jūs patys. Visa kita tik daiktai, pamirškite juos“.

Tūkstančiai Puerto Riko gyventojų priversti slėptis laikinose pastogėse. Remiantis oficialiais pranešimais, čia uraganas Marija gali padaryti daugiau žalos nei neseniai praūžusi Irma.

Britų Mergelių salų gubernatorius Gusas Jaspertas sako, kad šiuo metu itin opi laikino prieglobsčio problema, nes praktiškai prieš dvi savaites uraganas Irma čia sunaikino ar smarkiai apgadino per 90 proc. visų namų.

Sent Lusija, Martinika, Trinidadas ir Tobagas mobilizuoja pastangas ir tiesia pagalbos ranką Dominikai. Prancūzijai priklausančioje Gvadelupos saloje žuvo mažiausiai vienas žmogus. Be elektros tiek Gvadelupoje, tiek Martinikoje liko tūkstančiai namų.

Dominikoje tvyro chaosas

Šiuo metu su Diminika ryšys palaikomas tik palydoviniu telefonu.

Patvirtinta, kad Dominikoje siaučiant uraganui Marijai, žuvo septyni žmonės. Šalyje tvyrant chaosui, baiminamasi daugiau mirčių, teigė premjero patarėjas.

Dominikos ministro pirmininko Roosevelto Skerrito pirmasis patarėjas Hartley‘is Henry‘is papasakojo, apie ką kalbėjo su saloje tebesančiu premjeru.

Hurricane Maria has unleashed on Dominica, leaving the island nation in ruin. pic.twitter.com/ghcONTPCt7

— The Telegraph (@Telegraph) September 20, 2017

„Ką tik su palydovinio radijo operatoriumi saloje perklausiau įrašytą pokalbį. Jis sakė, kad nuplėšta 97 proc. stogų, taip pat ir nuo policijos nuovados. Iš vandens ištrauktas 58 m. moters kūnas, baiminamasi, kad nuskendo dar keturi žmonės.“

Kitame įrašytame pokalbyje operatorius sako, kad Rosso universiteto Medicinos fakulteto darbuotojai ir studentai visi yra ir visi sveiki.