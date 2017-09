Majamyje įsikūręs Nacionalinis uraganų centras (NHC) skelbia, kad audros „Maria“ vėjo gūsiai siekia 195 kilometrų per valandą greitį. Dėl artėjančio uragano įspėtas Prancūzijos užjūrio Gvadelupos regionas, iš kurio buvo rengiamos gelbėjimo operacijos padėti „Irmos“ nuniokotoms saloms. Perspėjimai dėl uragano taip pat paskelbti Dominikai, Sent Kitsui ir Nevisui, Montseratui, Martinikai, Sent Lusijai, bei JAV ir Britų Mergelių saloms. 15 val. Grinvičo (18 val. Lietuvos) laiku audra buvo 95 km į rytus nuo Prancūzijai priklausančios Martinikos teritorijos ir 17 km per valandą greičiu judėjo šiaurės vakarų kryptimi. NHC sako, kad audra gali sukelti „pavojingą patvanką“ su „didelėmis ir pragaištingomis bangomis“, vandens lygis gali pakilti nuo 1,8 iki 2,7 metro, audrai skinantis kelią per rytų Karibus. Susiję straipsniai: „Irma“ Floridos salose sugriovė ketvirtį visų namų Havanos gyventojai po praūžusios „Irmos“ vis dar neturi vandens ir elektros Gvadelupos regione ir kaimyninėje Martinikoje pirmadienį paskelbtas „raudonasis pavojaus lygis“, nurodyta uždaryti mokyklas, verslus ir vyriausybines įstaigas. Abejose salose gyvena apie 400 tūkstančių gyventojų. „Maria“ kelia grėsmę pažeidžiamam salynui, praėjus visai nedaug laiko nuo čia siautėjusio uragano „Irma“, Karibuose pražudžiusio 40 žmonių ir vėliau nuslinkusio į Floridą, kur žuvo mažiausiai 20 žmonių.

