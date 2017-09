Nacionalinis uraganų centras (NHC) praneša, kad Atlanto vandenyne, 775 kilometrus į pietryčius nuo Pavėjinių salų, siaučiančios audros vėjo greitis gūsijuose siekia 200 km per valandą, audrai slenkant į šiaurės vakarus 26 km per valandą greičiu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.