Meteorologų teigimu, savaitgalį prie salos priartėsianti audra neša vėją, kurio gūsių greitis siekia 240 km per valandą. Tai bus jau antra audra, smogusi Šv. Martyno salai per pastarąją savaitę. Trečiadienį ten siautėjo aukščiausios 5-os kategorijos audra „Irma“. Nyderlandų kariuomenės Kiurasao vadas Peteris Jan de Vinas šeštadienio rytą socialiniame tinkle „Twitter“ pasidalijo nuotrauka iš Šv. Martyno salos, kurioje matoma, kaip iš sraigtasparnio, skrendančio virš vieno audros nuniokoto rajono, vienas pareigūnas paleidžia šūsnį lankstinukų. Atlanto vandenyne susiformavęs uraganas „Jose“ yra apie 390 km į rytus-pietryčius nuo Pavėjinių salų. Audra slenka vakarų kryptimi apie 23 km per val. greičiu. Tuo tarpu „Irma“ vėlų penktadienį vėl pasiekė 5-ą stiprumo kategoriją. Tūkstančiai žmonių Karibų regione skubėjo išvykti iš salų, o per 6 mln. Floridos ir Džordžijos valstijų gyventojų buvo liepta evakuotis. „Irma“ slenka šiaurės kryptimi ir Floridą turėtų pasiekti vėlų šeštadienį arba sekmadienio rytą. Audra neša vėją, kurio gūsiai siekia 260 km per val. greitį, pranešė JAV Nacionalinis uraganų centras.











