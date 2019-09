Majamyje įsikūręs JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC) nurodė, kad „Dorian“ sekmadienį 20 val. vietos (pirmadienį 3 val. Lietuvos) laiku buvo apie 250 km į rytus nuo Vest Palm Bičo Floridoje. Uraganas tebėra katastrofiškos penktos kategorijos, skelbia meteorologai.

Audros nešamo vėjo gūsiai siekia 290 km per val. greitį, o uraganas slenka vakarų kryptimi 7 km per val. greičiu.

Pasak NHC specialistų, artimiausiomis valandomis audrai turėtų rengtis Floridos rytinės pakrantės gyventojai. Jie perspėja, kad stiprūs vėjai ir pavojingos audros vėliau šią savaitę gali pasiekti ir Džordžijos, Pietų ir Šiaurės Karolinų pakrantes.

Tuo metu Džordžijos gubernatorius Brianas Kempas sekmadienį paskelbė pakrantėje esančių valstijos gyvenviečių evakuaciją.

„Nuo rytojaus vidurdienio asmenys, gyvenantys ryčiau I-95 greitkelio Brajano, Kamdeno, Čatamo, Glino, Liberčio ir Makintošo apygardose, privalo evakuotis dėl uragano „Dorian“, – parašė gubernatorius socialiniame tinkle „Twitter“.

B. Kempas paragino gyventojus būti budrius ir likti saugiose vietose.

Kiek anksčiau evakuacija buvo paskelbta ir Pietų Karolinoje.

Trumpas: uraganas „Dorian“ gali tapti galingiausia audra istorijoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paragino Floridos, Pietų ir Šiaurės Karolinų, Džordžijos bei Alabamos valstijų gyventojus būti budrius artėjant uraganui „Dorian“.

„Be Floridos, Pietų Karolina, Šiaurės Karolina, Džordžija ir Alabama veikiausiai nukentės stipriau, nei manyta“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

„[Šis uraganas] atrodo kaip galingiausias iš kada nors įvykusių uraganų. [Jis] jau penktos kategorijos. Būkite visi atsargūs! Telaimina jus Dievas!“ – parašė D. Trumpas.

Uraganas „Dorian“ sekmadienį sustiprėjo iki katastrofiškos 5 kategorijos pagal penkiabalę Saffiro-Simpsono skalę, pranešė Majamyje veikiantis Nacionalinis uraganų centras.