Ką žinome apie padarinius:

Žemyninę JAV dalį uraganas pasiekė ankstų sekmadienio rytą;

Uragano sukelti tvindo Floridos valstijos miestus pietinėje pakrantėje;

Iš pietinės dalies uraganas šiuo metu pasiekė valstijos viduryje esantį Tampos miestą;

Be elektros liko 3,4 mln. gyventojų, daugiau nei 6 mln. paliko savo namus;

Šiuo metu siaučia 2-o pagal stiprumą lygio uraganas. Tikimasi, kad pirmadienio rytą (pirmadienio popietę Lietuvos laiku) uraganas nusilps iki tropinės audros lygio;

Karibų salose uraganas pasiglemžė mažiausiai 27 gyvybes;

Nuostoliai gali siekti 290 mlrd. JAV dolerių;

Stichija silpsta

Uraganas, dėl kurio namus paliko apie 6 mln. gyventojų, jau beveik parą siaučia Floridoje. Nusiaubusi pietinę pusiasalio dalį, stichija šiuo metu niokoja pusiasalio viduryje esantį Tampos miestą ir jo apylinkes.

Daugiau nei 200 kilometrų per valandą greičio vėjas smogė žemyninei Floridos daliai. Išsiųsti perspėjimai apie didelę tornadų susiformavimo galimybę. Majamyje fiksuoti iki 170km/h vėjo gūsiai. Pietinėje dalyje uraganas pasiglemžė bent 3 gyvybes. Šis skaičius gali gerokai išaugti.

Sekmadienį, apie 23 valandą vakaro (6 valanda ryto Lietuvos laiku), pranešta, kad be elektros gali būti daugiau nei 3,4 milijono Floridos gyventojų. Prieš naktį uraganas šiek tiek aprimo ir pasiekė 2-ą pagal galingumą stadiją. Šiuo metu vėjo gūsiai siekia apie 169 km/h greitį.

Manoma, kad uraganas tęsis iki pirmadienio ryto (Lietuvoje - pirmadienio popietės). Sinoptikai tikisi, kad pirmadienio ryte audra nusilps iki tropinės audros ir šiaurinę Floridos valstijos dalį pasieks jau tropinės audros lygyje.

Preliminariais duomenimis, uragano padaryta žala jau dabar gali siekti nuo 100 iki 290 milijardo JAV dolerių. Tai sudarytų maždaug 1,5 proc. viso JAV bendro vidaus produkto.

Uraganas - darbymetis ilgapirščiams. Majamyje ir Fort Lauderdalyje už plėšimjus jau sulaikyti 6 asmenys, praneša nbc6.com. Manoma, kad panašių sulaikymų bus gerokai daugiau.

Stunning drone footage captures severe damage, flooding in Naples after Hurricane #Irma plows through the area. https://t.co/OXfmsaECNM pic.twitter.com/2sK1Kqcz4g

— ABC News (@ABC) September 11, 2017

JAV Nacionalinis uraganų tyrimų centras Majamyje skelbia, kad šiaurinė vadinamoji audros akis sekmadienio rytą pasiekė Floridos salas, o paskui smogė Napolio miestui. Jame užfiksuotas 228km/h vėjo greitis. Audros akis – debesų kamuolys, besisukantis aplink audros epicentrą, jį lydi gausūs krituliai ir smarkios liūtys.

Apie dvyliktą valandą nakties Lietuvos laiku uragano kategorija sumažėjo iki antros. Atsimušusi į krantą audra prarado nemažai jėgos, naktį iš šeštadienio į sekmadienį uraganas tebebuvo 4 kategorijos. Nepaisant sumažintos kategorijos vėjo gūsiai vietomis vis dar siekia 180km/h greitį. Dalis Majamio – po vandeniu.

Irma pummeling our evacuated hotel as eye wall hits us in Naples, Fl pic.twitter.com/X7vq8Qwc10— Ed Pilkington (@Edpilkington) September 10, 2017

Napolio mieste Floridoje smarkiai pakilo vandens lygis, mieste paskelbtas katastrofinio potvynio pavojus. Smarki liūtis kliuvo ir Marcuso salai.

Skelbiama, kad uragano akis jau prašoko Napolio miestą ir Marcuso salą ir keliauja link Fort Myerso.

Sustiprėjęs uraganas „Irma“ ankstų sekmadienio rytą pasiekė Floridos salas. Meteorologai skelbia apie pastebėtą gana drastišką stichijos trajektorijos pokytį – jos kelias pasislinko kelis kilometrus į Vakarus. Tai reiškia, kad uraganas gali iš dalies aplenkti pietvakarinę Floridos pakrantę.

Rekordinis uraganas



Ne vieną rekordą pagerinęs uraganas „Irma“ neabejotinai pateks į istoriją. „Irma“ net penkias dienas išbuvo 5 kategorijos uraganu – tai ilgiausiai tokią jėgą išsaugojęs uraganas iki šiol. Joks kitas uraganas neišlaikė didesnio, nei 295 km/h vėjo greičio ilgiau nei 37 valandas. Reaguojant į stichijos jėgą Bahamose ir, galimai, Jungtinėse Valstijose paskelbta didžiausio masto evakuacija istorijoje.

Naktį į sekmadienį Lietuvos laiku sustiprėjęs uraganas „Irma“ ankstų sekmadienio rytą pasiekė Floridos salas. Meteorologai skelbia apie pastebėtą gana drastišką stichijos trajektorijos pokytį – jos kelias pasislinko kelis kilometrus į Vakarus. Tai reiškia, kad uraganas gali iš dalies aplenkti pietvakarinę Floridos pakrantę.

Kai kuriose Floridos pakrantėse jau fiksuojamos 4,5 metrų aukščio potvynio bangos. Nemažai ekspertų tvirtina, kad būtent „Irmos“ sukeliamos potvynio bangos ir kelia didžiausią pavojų.

Tampos įlankoje laukiama kiek nuosaikesnių –nuo 1,5 iki 2,5 metrų – aukščio potvynio bangų. Apie audrą perspėjama ir Alabamoje bei Džordžijoje.

Iš viso Floridoje evakuota per 6,3 mln. gyventojų. Tai daugiau nei ketvirtadalis valstijos populiacijos.

Be elektros liko 2 milijonai namų

„Privalote išvykti – ne šiąnakt, ne po valandos, o tuojau pat. Tai bus baisiausia audra per visą valstijos istoriją“, – šeštadienio vakarą per spaudos konferenciją sakė Floridos valstijos gubernatorius Rickas Scottas.

Iš viso daugiau nei du milijonai namų pietinėje ir centrinėje Floridos valstijos dalyje palikti be elektros. Didelė dalis paliktų be elektros namų yra Majamio apylinkėse.

JAV Nacionalinis uraganų tyrimų centras šeštadienio vakarą išplatino pranešimą, jog „Irma“ ir ją lydintys tornadai jau keliauja per Floridos pietus.

Majamyje siaučia toks stiprūs vėjas, jog, anot liudininkų, lauke sunku net stovėti. Audros akis jau pasiekė Floridos salas, spėjama, kad stichija keliaus aukštyn Floridos vakarine pakrante. CNN korespondentas Derekas Van Damas dirba Majami Biče, kur pučia itin smarkus vėjas. „Sunku net stovėti“, – teigia žurnalistas.

Įsismarkavęs vėjas Majamyje nulaužė kraną. Kiek vėliau pasirodė pranešimų ir apie antrą vėjo nulaužtą kraną.

These winds are punishing and water is rising. The view in Brickell. #HurricaneIrma pic.twitter.com/c0OKy5D9gR— Joey Flechas (@joeflech) September 10, 2017

Pasak bendrovės, milijonams žmonių nutrūks elektros tiekimas, kai kuriose vietose – ilgam. Avarijoms likviduoti sutelkia daugiau kaip 16 tūkstančių šios bendrovės specialistų – tiek daug pajėgų prieš audrą nebuvo sutelkta niekad anksčiau JAV istorijoje.

Tuo tarpu uragano „Irma“ centras pasislinko labiau į vakarus, artėdamas prie Sent Pitersbergo, o ne Tampos, kaip prognozuota anksčiau.

Tiesioginė transliacija iš Majamio



Dėl stipraus vėjo Tampos įlankoje prie Tampos miesto ir Fort Meyerso smarkiai nuseko vandenyno lygis. Tačiau meteorologai perspėja, kad pasikeitus vėjo krypčiai vanduo gali staigiai ir itin greitai grįžti ir gerokai pakilti virš įprasto lygio.

#Tampa Bay is being pushed out right now, as soon as those winds change that water is going to surge back in! #Irma pic.twitter.com/k7piE301mX

— Kait Parker (@WeatherKait) September 10, 2017

Uraganas „Irma“ sustiprėjo iki ketvirtos kategorijos audros

Sekmadienio paryčiais uraganas „Irma“, anot meteorologų, sustiprėjo iki 4 kategorijos audros.

Nacionalinis uraganų tyrimų centras skelbė, kad, remiantis turimais duomenimis, „Irmos“ vėjo greitis buvo pakilęs iki 210 kilometrų per valandą, gūsiai dar galingesni.

„Judėdama Floridos sąsiauriu, „Irma“ gali dar sustiprėti ir Floridos salas ir vakarinę pakrantę pasiekti kaip galingas uraganas“, – perspėjo Nacionalinis uraganų tyrimų centras.

Pats uragano centras pietinę Floridos rifų dalį kirs už kelių valandų ir artės prie Floridos pusiasalio, kurio pakrantėje gresia vandens patvanka iki 15 pėdų (4,6 metro).

Kuboje vertinama nuūžusio uragano „Irma“ padaryta žala

Uraganas „Irma“ plėšė namų stogus, užtvindė šimtus kilometrų krantų, niokodamas šiaurinę Kubos pakrantę, prieš tai nusiaubęs Karibų regiono salas ir nusinešęs jose mažiausiai 22 žmonių gyvybes.

Kai pasitraukęs nuo Kubos šeštadienį vakare uraganas „Irma“ su 195 km per valandą vėjais juda Floridos link, salos tarnybos ėmėsi vertinti stichijos padarytos žalos šiaurinėje pakrantėje, kur yra daugybė kurortų bei miestų, taip pat žemdirbystės laukuose vidurio Kuboje.

Kol kas nėra pranešimų apie žuvusius žmones – šalis didžiuojasi gebanti tinkamai pasirengti gamtos stichijos siautėjimui. Jau imtasi taisyti nutrauktas elektros tiekimo linijas, šalinti nuo kelių nuverstus medžius; tačiau dar perspėjama, kad žmonės Havanoje neitų į patvinusias gatves, nes vanduo jose gali išsilaikyti iki pirmadienio.

„Sostinės gyventojai turi žinoti, kad potvynis dar gali tęstis ilgiau nei pusantros paros, kitaip sakant, (vanduo) išliks pakilęs“, – sakė šeštadienį vėlai vakare civilinės gynybos pulkininkas Luisas Angelis Macareno, dar pridūręs, kad vanduo gali prasiskverbti į Havanos miestą iki 600 metrų.

Anksčiau, kai „Irma“ dar artėjo prie Kubos, kariai ėjo per pakrantės miestus ir vertė žmones evakuotis, vedė juos į prieglaudas kuriomis tapo valstybiniai pastatai ir mokyklos, net į urvus.

Vaizdo įrašuose iš šiaurinės ir rytinės Kubos matyti išvartyti elektros stulpai, kelio ženklai, nuversti medžiai, nuplėšti stogai. Pasak liudininkų, visiškai sugriautas provincijos muziejus, atsidūręs pačioje uragano akyje, Santa Klaroje sugriauti 39 pastatai.

Iš Kubos šiaurinės ir centrinės dalies kurortų evakuota daugia kaip 5 tūkstančiai turistų.

Ką žinome apie uraganus „Irma“ ir „Jose“: faktai, skaičiai ir prognozės



Uraganas „Irma“ praūžė Karibuose pasiglemždamas mažiausiai 25 žmonių gyvybes bei sunaikindamas tūkstančius namų. Jis paskatino masinę evakuaciją JAV Floridos valstijoje.

Vėlų penktadienio vakarą pasiekęs Kubą uraganas „Irma“ dabar juda link Floridos, kur valdžia nurodė 6,3 mln. gyventojų evakuotis.

8:39am North bound lane of US 1 is impassible. South bound lane remains relatively clear. #HurricaneIrma pic.twitter.com/yih5hvS2RJ

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) September 10, 2017

Anksčiau penktos – aukščiausio – kategorijos uraganu buvusi „Irma“ šeštadienį susilpnėjo iki ketvirtos kategorijos, o dabar vėliau – iki trečiosios. Jo nešamo vėjo gūsiai siekia 205 kilometrus per valandą.

Floridos salas visa galia netrukus pasieksianti stichija, kaip prognozuoja Majamyje veikiančio Nacionalinio uraganų centro specialistai, sustiprės prieš pasiekdama žemyninę Floridą.

Antras ketvirtos kategorijos uraganas „Jose“ sekė uragano „Irma“ keliu, tačiau pasigailėjo jau stichijos nuniokotų Karibų Šv. Martyno ir Šv. Bartolomėjaus salų, kurios jau patyrė katastrofiškos žalos.

Uraganas „Jose“ turėtų pasukti į šiaurę ir neturėti padaryti žalos Jungtinėms Valstijoms.

Uragano „Irma“ aukų skaičius

Iš viso žuvo mažiausiai 15 žmonės: 12 Prancūzijai priklausančioje Šv. Bartolomėjaus ir bendrai Olandijai ir Prancūzijai priklausančio Šv. Martyno salose, šeši britų Karibų salose, mažiausiai keturi JAV Mergelių salose, mažiausiai du Puerto Rike ir vienas Barbudoje.

Tarptautinis Raudonasis Kryžius skelbia, kad nuo „Irmos“ nukentėjo 1,2 mln. žmonių. Teigiama, kad šis skaičius gali išaugti net iki 26 mln.

Jungtinėse Valstijose ir Karibuose stichija pridarė žalos už 120 mlrd. JAV dolerių, skaičiuoja duomenų modeliavimo firma „Enki Research“.

„Irma“: kas toliau?

Prognozuota, kad uraganas ankstų sekmadienio rytą turėtų pasiekti Floridos salas ir judėti vakarine pusiasalio dalimi Meksikos įlankoje. Čia gyvena mažiau žmonių, lyginant su Atlanto vandenyno pakrante. Tačiau uragano apimta teritorija yra tokia plati, kad valdžia nurodė evakuoti 6,3 mln. gyventojų, - tai daugiau nei ketvirtadalis Floridos gyventojų.

JAV kariuomenė mobilizuoja tūkstančius karių ir kelis didelius laivus, kad padėtų žmonėms evakuotis ir suteikti humanitarinės pagalbos.

Nepaprastoji padėtis jau paskelbta Floridoje, Džordžijoje, Pietų Karolinoje, Virdžinijoje, Puerto Rike ir JAV Mergelių salose. Džordžijoje nurodyta evakuotis Savanos miesto ir kelių pakrančių rajonų gyventojams.

Uraganai „Jose“ ir „Katia“

Iki ketvirtos kategorijos sustiprėjęs uraganas „Jose“ (Chosė) praslinko 135 kilometrus į šiaurę nuo Šv. Bartolomėjaus ir 125 km nuo Šv. Martyno salos.

Prancūzijos meteorologijos agentūra paskelbė savo rimčiausią perspėjimą, jog uraganas „Jose“ gali tapti „pavojingiausiu išskirtinio intensyvumo įvykiu“.

Tačiau „tai, kad jis praslinko kiek toliau, nei buvo prognozuota, poveikis toms teritorijoms buvo gerokai mažesnis“, pažymėjo minėtos agentūros specialistai.

Kitas uraganas – „Katia“ – vėlų penktadienio vakarą pasiekė rytinę Meksikos dalį, kur pasiglemžė dviejų žmonių gyvybes. Šalis vis dar mėgina atsitiesti po galingiausio per amžių žemės drebėjimo.