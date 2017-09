Anot pareigūnų, ruošiantis penktos kategorijos audrai, apie 500 turistų perkelta iš Bavaro ir Punta Kana apylinkių į saugesnes vietoves. Nuošliauža Samanos pusiasalis paveikė aštuonis namus, evakuota daugiau nei 2500 žmonių, sako civilinės gynybos vadovas Rafaelis Carrasco. Punta Kanos oro uostas buvo uždarytas kelioms valandoms, bet dabar jau vėl veikia. Uraganas toliau slenka Haičio šiaurinės pakrantės link, bet stipresni „Irmos“ vėjai dar nepasiekė tos salos dalies. JAV uraganų centras Majamyje skelbia, kad stebimos Floridos salos bei pagrindinė pietų Floridos dalis, nuo Džupiterio įlankos į pietus ir aplink visą pusiasalį iki Bonitos paplūdimio. Uraganų centras pabrėžė, kad uraganas „Irma“ tebėra „ypatingai pavojingas“ penktos kategorijos uraganas, nors vėjo gūsiai šiek tiek susilpnėjo, nuo 285 km per valandą iki 280 km per valandą. Ketvirtadienį uraganas judėjo Terkso ir Kaikoso salų link. Uraganų centras prognozuoja, kad „Irma“ ateinančią parą ar dvi liks 4-os ar 5-os kategorijos audra, kai iki ketvirtadienio vakaro slinks per Terksą ir Kaikosą, taip pat dalį Bahamų, o naktį iš penktadienio į šeštadienį – palei Kubą. Tada tikėtina, kad uraganas judės į šiaurę Floridos link, kur gyventojai skuba apkalti savo namų langus ir duris, papildyti degalais savo automobilius ir rasti maršrutą į saugias vietoves. Kol Floridos gyventojai po truputį evakuojasi, kosminės erdvės tyrėjai iš bendrovės „SpaceX“ suspėjo iškelti į kosmosą itin slaptą karinį erdvėlaivį. Raketa „Falcon“ ketvirtadienį pakilo iš Kenedžio kosmoso centro Floridoje. Tai yra jau penktas šaudyklinio mini erdvėlaivio „X-37B Orbital Test Vehicle“ skrydis. Paprastai „SpaceX“ siekia, kad panaudotos nešančiosios raketos būtų sugrąžintos į Kanaveralo kyšulį pakartotiniam panaudojimui. „SpaceX“, skraidinanti krovinius į TKS savo kapsulėmis „Dragon“, modernizavo seną „Space Shuttle“ erdvėlaivių starto aikštelę ir pritaikė ją savosioms raketoms „Falcon 9“. Šių raketų pirmąsias pakopas bendrovė sėkmingai nutupdo ir gali jas arba jų elementus iš naujo panaudoti. Tačiau dabar „SpaceX“ pirmą kartą iškėlė eksperimentinį mini erdvėlaivį.











