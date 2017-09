Ką žinome apie padarinius:

Uraganas silpnėja

„Irma“ anksti pirmadienį susilpnėjo iki pirmos kategorijos uragano ir slenka Floridos šiaurės vakarų pakrante, o jos centras yra už maždaug 40 km į šiaurės rytus nuo Tampos rajono.

Uragano vėjų greitis 2 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku sumažėjo iki maždaug 137 km per val. ir vėliau pirmadienį, nuslinkusi į Floridos šiaurę ar Džordžijos pietus, „Irma“ turi virsti atogrąžų audra.

Perspėjimai dėl pavojingų potvynių pakrantėse tebegalioja didelėse Floridos pusiasalio dalyse. Šiame regione buvo nurodyta evakuotis daugiau kaip 6 mln. žmonių – tai viena didžiausių evakuacijų per JAV istoriją.

Stunning drone footage captures severe damage, flooding in Naples after Hurricane #Irma plows through the area. https://t.co/OXfmsaECNM pic.twitter.com/2sK1Kqcz4g

— ABC News (@ABC) September 11, 2017