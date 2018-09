Uraganas „Florence“ šturmuoja rytinę JAV pakrantę

Prie pakrantės priartėjęs uraganas, kaip perspėjo pareigūnai, yra „kartą gyvenime“ pasitaikantis įvykis.

Pranešimuose sakoma, kad pakrančių gatvės Šiaurės Karolinoje užlietos, o vėjas iki žemės lenkia medžius, nors uraganas susilpnėjo iki 1-osios kategorijos ir juda lėčiau. Penktadienį kažkurioje vietoje audros centras turėtų pasiekti sausumą.

Pranešama, kad priartėjus audros pakraščiui be elektros liko daugiau kaip 200 tūkst. vartotojų Šiaurės Karolinoje.

JAV televizijų reportažuose matyti šėlstančios bangos, talžančios molus ir užliejančios pakrančių kelius.

Majamyje įsikūręs Nacionalinis uraganų stebėjimo centras (NHC) pranešė apie „gyvybei pavojingą štorminį potvynį ir uraganinio stiprumo vėjus“ Šiaurės Karolinos pakrantėse.

6 val. Grinvičo (9 val. Lietuvos) laiku paskelbtame NHC perspėjime sakoma, kad „Florence“ yra virš Atlanto vandenyno maždaug 55 km į rytus nuo Vilmingtono Šiaurės Karolinoje. Audra juda į šiaurės vakarus 10 km per val. greičiu.

Pranešime priduriama, kad „Florence“ vėjo greitis yra 145 km per valandą. Dabar uraganas yra silpniausios iš penkių kategorijų pagal Saffiro-Simpsono skalę.

Ankstyvą audros poveikį pademonstravo 3 m pakilęs vanduo Niuso upėje Niu Berne Šiaurės Karolinoje.

The strongest tropical band from #Florence is hammering us now on the intracoastal in Wilmington, NC. Winds gusted to 63 MPH.

Federaliniai ir valstijos pareigūnai paskelbė galutinius raginimus gyventojams pasitraukti iš „kartą gyvenime“ pasitaikančios orų sistemos kelio.

„Ši audra neš pražūtį. Bus jaučiamas katastrofiškas poveikis“, – sakė Šiaurės Karolinos gubernatorius Roy'us Cooperis.

Vilmingtone pradėjo ištisai lyti, vėjo gūsiai sustiprėjo ir lenkė medžius.

39 metų Avair Vereen savo septynis vaikus atsivežė į laikiną prieglaudą Konvėjaus vidurinėje mokykloje netoli Mertl Bičo Pietų Karolinoje.

„Gyvename namelyje ant ratų, tad pasakėme: „Jokiais būdais“, – pasakojo ji. – Jei prarasime namus – ką gi, galime gauti prieglaudą. Bet negalime pakeisti savęs, tad nusprendėme atvykti čia.“

Didžiulis jūros potvynis

Steve'as Goldsteinas iš Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) sakė, kad uragano „Florence“ judėjimas sulėtėjo ir krantą kažkur Karolinose jis turėtų pasiekti „penktadienį po pietų, penktadienį vakare arba šeštadienį ryte“.

Kai kur gali iškristi iki 1 m lietaus, pranešė meteorologai. „Toks kritulių kiekis sukels katastrofišką staigų potvynį ir užsitęsusius reikšmingus upių potvynius“, – nurodė NHC.

Kai kuriose Šiaurės Karolinos dalyse taip pat perspėjama dėl tornadų.

Federalinės nepaprastosios padėties valdymo agentūros (FEMA) administratorius Brockas Longas perspėjo, kad pavojus kilo ne vien pakrantėse: „Potvyniai toli nuo kranto, deja, pražudo daug žmonių ir mes tai netrukus matysime“, – sakė jis.

Life-threatening storm surge is expected from Hurricane #Florence, and for some parts of the Carolinas, it's already happening.

— The Weather Channel (@weatherchannel) September 14, 2018