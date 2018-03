Juodas prancūzų buldogas pirmadienio skrydžio iš Hjustono į Niujorką metu buvo specialiame krepšyje augintiniams.

Kompanija sakė, kad prisiima atsakomybę už šuns žūtį ir nurodė, kad augintiniai neturėtų būti vežami viršutinėse lentynose bagažui.

„Tai buvo tragiškas nelaimingas atsitikimas, kuris niekada neturėjo įvykti“, – sakoma „United Airlines“ pareiškime. Kompanija pridūrė reiškianti „nuoširdžiausią užuojautą šeimai“, vežusiai savo augintinį.

30-metė keleivė Maggie Gremminger, per tą skrydį sėdėjusi už šunelio šeimininkės, laikraščiui „The New York Times“ pasakojo, kad savininkei, kuri keliavo su dviem vaikais, buvo nurodyta užkelti augintinį į viršutinę lentyną.

„Augintinio savininkė labai kategoriškai tvirtino, kad nenori kelti jo krepšio į viršų, – sakė M. Gremminger. – Ji kalbėjo: „Čia mano šuo; ne, tai mano šuo.“ Skrydžio palydovė reaguodama iš tiesų tik toliau prašė užkelti jį į viršų, nes ten, kur jis (anksčiau) buvo – pavojinga. Tai saugumo klausimas, kas nors galėtų suklupti.“

Tai dar viena „United Airlines“ pastaruoju metu išgyventa viešųjų ryšių katastrofa.

Pernai Čikagoje vienas šaukiantis ir besispardantis keleivis buvo išvilktas iš lėktuvo, į kurį buvo parduota per daug bilietų. Mobiliuoju telefonu nufilmuota incidento medžiaga išplito internete.