„Šiandien tenka pripažinti, jog Jemenas yra viena blogiausių vaikams vietų pasaulyje“, – pabrėžė jis. Jo žodžiais, UNICEF paskaičiavo, jog „kas 10 minučių Jemene miršta vaikas nuo ligų, kurios yra tikrai išgydomos“. „Tenka tik apgailestauti, jog karas Jemene virto karu prieš vaikus. Nuo karinių veiksmų, kurių ėmėsi Saudo Arabijos vadovaujama tarptautinė koalicija prieš sukilėlius Jemene, pradžios žuvo ar nuo sunkių sužalojimų mirė apie 5 tūkst. vaikų, buvo visiškai ar iš dalies sugriauta tūkstančiai mokymo ir gydymo įstaigų“, – pridūrė G. Kepleris.

